更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／花蓮7.2地震 捷運台鐵公路交通及活動異動一覽
生活

不斷更新／花蓮7.2地震 捷運台鐵公路交通及活動異動一覽

花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽
生活

花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思
文化

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震累計7死 蘇花公路匯德隧道停車場、台泥和仁礦區落石奪命
首頁 / 運動
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震8/166
首頁 / 運動

中職雙北3場賽事照常開打 大巨蛋手扶梯電梯暫停使用

2024/4/3 14:47（4/3 15:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為中職3月31日在台北大巨蛋舉行例行賽。（中央社檔案照片）
圖為中職3月31日在台北大巨蛋舉行例行賽。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，全台有感。中華職棒賽事今天在雙北3球場同時開打，包括台北大巨蛋，聯盟宣布目前3場賽事皆如期舉行，不過大巨蛋手扶梯、電梯暫停使用。

今天早上發生的地震一度造成台北捷運停駛，而晚間中華職棒賽事將分別在天母棒球場、新莊棒球場、台北大巨蛋進行，為中職史上首次3地開打，且都在雙北地區。不過稍早中華職棒表示，今天3場賽事如期開打。

在大巨蛋擔任主場球隊的中信兄弟球團表示，球團今早與遠雄集團及中華職棒進行安全巡場，台北大巨蛋為7級以上耐震建築，遠雄也在賽前進行全面機電、消防、基構的安全測試，目前一切照常進行。

不過為確保晚間賽事的安全進行，兄弟球團表示，因上午餘震頻繁，為防餘震、避免發生安全疑慮，今天場館手扶梯暫停運轉、電梯暫停使用，全面開放改以樓梯通行。此外，大巨蛋停車場將於下午3時30分恢復對外開放。

球團指出，若有購買身障票，或居住花東地區因火車停駛不便前來的球迷，中信兄弟球團可辦理全額退票。

中職聯盟則表示，今天地震發生後，天母、新莊、大巨蛋等3球場已立即由場館、聯盟、球團等人員加強巡視檢查，目前球場硬體設施一切正常，晚間賽事將如期舉辦。場館、聯盟與球團將持續針對場地設施進行檢查，以確保安全無虞。

聯盟提醒球迷，因今天餘震不斷，球場也會持續宣導廣播，特別提醒球迷在球場如遇地震時，須遵守地震避難掩護3要領「趴下、掩護、穩住」，直到第一波地震結束後，遵守不喧譁、不跑步、不推擠3不原則，依照工作人員指引進行安全疏散。（編輯：張雅淨）1130403

#中信兄弟
#大巨蛋
#中職
#花蓮地震
延伸閱讀
不斷更新／花蓮地震規模7.2市區樓房傾斜 累計4死711傷全台災情一覽台鋼雄鷹3日一軍首戰江承諺先發 大巨蛋預售票達1.4萬張球迷指大巨蛋晃動劇烈 遠雄：自頻震動屬正常現象圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮地震造成1大樓災損 桃市：有需要將緊急安置
172.30.142.232