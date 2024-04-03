中職雙北3場賽事照常開打 大巨蛋手扶梯電梯暫停使用

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，全台有感。中華職棒賽事今天在雙北3球場同時開打，包括台北大巨蛋，聯盟宣布目前3場賽事皆如期舉行，不過大巨蛋手扶梯、電梯暫停使用。

今天早上發生的地震一度造成台北捷運停駛，而晚間中華職棒賽事將分別在天母棒球場、新莊棒球場、台北大巨蛋進行，為中職史上首次3地開打，且都在雙北地區。不過稍早中華職棒表示，今天3場賽事如期開打。

在大巨蛋擔任主場球隊的中信兄弟球團表示，球團今早與遠雄集團及中華職棒進行安全巡場，台北大巨蛋為7級以上耐震建築，遠雄也在賽前進行全面機電、消防、基構的安全測試，目前一切照常進行。

不過為確保晚間賽事的安全進行，兄弟球團表示，因上午餘震頻繁，為防餘震、避免發生安全疑慮，今天場館手扶梯暫停運轉、電梯暫停使用，全面開放改以樓梯通行。此外，大巨蛋停車場將於下午3時30分恢復對外開放。

球團指出，若有購買身障票，或居住花東地區因火車停駛不便前來的球迷，中信兄弟球團可辦理全額退票。

中職聯盟則表示，今天地震發生後，天母、新莊、大巨蛋等3球場已立即由場館、聯盟、球團等人員加強巡視檢查，目前球場硬體設施一切正常，晚間賽事將如期舉辦。場館、聯盟與球團將持續針對場地設施進行檢查，以確保安全無虞。

聯盟提醒球迷，因今天餘震不斷，球場也會持續宣導廣播，特別提醒球迷在球場如遇地震時，須遵守地震避難掩護3要領「趴下、掩護、穩住」，直到第一波地震結束後，遵守不喧譁、不跑步、不推擠3不原則，依照工作人員指引進行安全疏散。（編輯：張雅淨）1130403