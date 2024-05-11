男胸口撞新莊球場工作人員遭逮 悍將：嚴禁暴力

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（中央社記者楊侃儒新北11日電）30歲鄭姓男子到新莊棒球場看球，進非開放區撿球遭球場工作人員勸阻，之後用胸口撞工作人員，警方獲報到場，警詢後依妨害自由及傷害罪嫌送辦；悍將球團表示，禁止暴力行為。

中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊昨天晚間在主場新莊棒球場出賽，根據新北市政府警察局新莊分局今天發布訊息，昨天晚間9時30分左右，獲報在球場2樓3壘側觀眾席後方走道有人吵架，巡邏員警到場處理。

據警方初步調查，有喝酒的鄭姓男子手上還拿著啤酒罐，且進非開放區撿球，被21歲鄭姓球場工作人員勸阻，雙方口角，經員警與在場工作人員調解後化解糾紛。

警方表示，鄭姓男子離開後，不滿工作人員先前態度，趁工作人員再檢視界外球狀況時，故意用胸口撞擊工作人員並口出惡言，還妨礙工作人員行進，警方再度到場處理，逮捕鄭姓男子。

警方說，工作人員提告，警詢後依妨害自由及傷害罪嫌將鄭姓男子送辦。

悍將發布聲明表示，維護球迷及工作人員安全考量，管制球場部分區域，希望球迷配合，且禁止對聯盟及現場工作人員有任何言語恐嚇或肢體暴力，如果有任何違法行為，將第一時間通報員警到場協處。（編輯：李明宗）1130511