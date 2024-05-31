國小足球世界盃6/7決賽開踢 男女16強精銳盡出

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（中央社記者黎建忠台北31日電）112學年度國民小學足球世界盃決賽將於6月7日登場，已經脫穎而出的男、女各16支球隊將力拚冠軍獎盃。

今年國民小學足球世界盃參賽學校數再度突破新高，共計782支隊伍報名參賽，有115支隊伍進入複賽，最後誕生男、女各16強，6月7日至10日最終決賽。

今天的賽前記者會上，尋求女子組2連霸的花蓮縣東里國小校長鍾佳慶說：「冠軍我們當然是有信心，也有這個企圖心要拿下連霸，我們抽籤順位剛好是1號，覺得是個好彩頭，期待孩子們能夠再把冠軍帶回花蓮。」

另外，南投縣今年女力爆發，共有3支球隊踢進16強，分別是雙龍國小、乾峰國小及108學年度冠軍隊伍水里國小。

來自台中的協和國小也力拚男子組2連霸，另外，男子組的台北歐洲學校、桃園市西門國小及花蓮縣崇德國小，女生組的南投縣雙龍國小、台北市建安國小及台東縣豐田國小等，都是校史首度踢進16強。

今年的總決賽在台北市立田徑場開踢，剛好接在世界盃暨亞洲盃資格賽之後，也提供學童世界級的比賽場地。（編輯：唐聲揚）1130531