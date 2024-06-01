張志豪睽違388天敲三壘打 教頭看重領導特質

（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職中信兄弟隊野手張志豪5月中回到一軍後打擊有表現，今天單場2安3打點，睽違388天敲出三壘打笑說「還跑得動」，奪下單場MVP；兄弟總教練平野惠一看重張志豪帶領學弟的特質。

兄弟隊野手張志豪開季因為傷勢二軍調整，5月22日才回到一軍，回到一軍打擊就有發揮，今天與味全龍隊比賽1局上三壘打、一棒送回3分，6局上敲出二壘打，也替球隊跑回分數，8局上選到保送上壘，單場2安3打點，中職生涯第67支三壘打出爐，率隊以7比3搶勝。

兄弟隊總教練平野惠一表示，張志豪回到一軍幫了球隊很大的忙，在休息區時也會炒熱氣氛、帶領學弟，主動跟學弟們搭話，也給他們很多建議，真的很感謝張志豪。

張志豪表示，在二軍有做好調整才回到一軍，但打擊可以有不錯發揮也是運氣不錯，今天首局就從龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）手中敲出長打，是有抓到配球，鎖定到想要的球。

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張志豪目前還是中職三壘打紀錄保持人，但上一次在一軍打三壘打已經是2023年5月10日，今天睽違1年多再打出三壘打，他笑說：「還跑得動」，但距離之前設下的100支三壘打目標還有一段距離，希望可以達成。

被問起平野惠一稱讚他帶動氣氛，張志豪表示，學長該做的要做到才可以帶領學弟，想辦法把自己做好，讓學弟跟上，這也是之前從兄弟隊退役球星彭政閔、陳江和身上學到的。（編輯：李亨山）1130601