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義甲國際米蘭CEO接任新主席 美企接手後中資高層離去

2024/6/4 20:04
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（中央社米蘭4日綜合外電報導）義甲冠軍隊國際米蘭（Inter Milan）由美國橡樹資本管理公司接手後，今天宣布執行長馬洛塔（Giuseppe Marotta）獲得新東家任命，接替中國籍主席張康陽。

法新社及彭博（Bloomberg）報導，橡樹資本管理公司（Oaktree）上月接管國際米蘭取得球隊所有權。在此前幾天，國際米蘭才正式封王，贏得第20座義大利甲級足球聯賽（Serie A）冠軍。

國際米蘭的前東家、中國蘇寧控股集團因未能償還積欠橡樹資本的3.95億歐元（約4.28億美元）3年期貸款，拱手讓橡樹資本接手這支球隊。

馬洛塔被視為國際米蘭最近重回王座的功臣。他在今天稍晚於米蘭舉行的股東大會後，將接替即將離任的主席張康陽，股東大會上也將任命新屆董事會。

蘇寧集團2016年以3.06億美元高價收購國際米蘭，成為最大股東，擔任球隊主席的張康陽是蘇寧電器創始人及董事長張近東之獨子。

但蘇寧近年傳出本身資金嚴重吃緊，尋求出脫國際米蘭股份，國際米蘭則陷入發不出薪資的窘境，部分球員只得同意延遲支薪。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1130604

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