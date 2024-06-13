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陳文杰、魔鷹接力開轟 雄鷹賞獅隊3連敗

2024/6/13 23:43（6/13 23:46 更新）
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中華職棒台鋼雄鷹隊陳文杰（圖）13日比賽敲出本季首轟，助隊超前比分、打下勝利打點，終場雄鷹以5比2擊敗統一獅隊，陳文杰也獲選單場MVP。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年6月13日
中華職棒台鋼雄鷹隊陳文杰（圖）13日比賽敲出本季首轟，助隊超前比分、打下勝利打點，終場雄鷹以5比2擊敗統一獅隊，陳文杰也獲選單場MVP。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年6月13日
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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中華職棒今天在澄清湖棒球場的比賽2度因雨暫停，但最後仍順利完成賽事，台鋼雄鷹一度被追平，不過陳文杰敲超前陽春砲，之後魔鷹再扛3分砲，最終5比2奪勝，賞統一獅3連敗。

雄鷹於2局下靠著魔鷹（Steven Moya）、杜家明、王博玄接連敲出安打，率先攻下1分。到了4局上要開始前，現場突然下起大雨而暫停比賽，經過近1個半小時等待後恢復賽事，開打不到10分鐘又因一陣雨勢暫停，不過這次僅短暫等待就恢復比賽。

獅隊在6局上靠著陳傑憲從巫柏葳手中敲出陽春全壘打且為個人本季首轟，一度追平比分；不過6局下雄鷹的陳文杰從布雷克（Brock Dykxhoorn）手中敲出陽春砲而要回領先，同樣也是個人本季首轟，8局下魔鷹再從李其峰手中轟出3分全壘打，這是他本季第10轟。

雖然9局上獅隊追回1分，不過終場雄鷹仍以5比2奪下2連勝，並賞給目前中職戰績龍頭獅隊3連敗，由陳文杰獲選為單場MVP。

雄鷹此戰先發投手哈瑪星（Nick Margevicius）因雨僅投3局、沒有失分，接著巫柏葳長中繼投2.1局掉1分，林詩翔、黃群、陳暐皓輪番登板都沒有掉分，最後雷公（Reymin Guduan）投1局失1分，由林詩翔奪下生涯首勝。（編輯：陳彥鈞）1130613

#中華職棒
#台鋼雄鷹
#統一獅
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