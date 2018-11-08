總統以自身從政經驗 鼓勵女性做事沒有框架

（中央社記者呂欣憓台北8日電）總統蔡英文接受專訪時表示，台灣人有勇氣衝破「玻璃天花板」選她當總統，她希望台灣能對世界上女性政治家有所啟發。她要告訴女性，「我們沒有框架，可以去做想做的事。」

「世界女記者暨作家協會」（AMMPE）11月7日在英國倫敦年會茶會（台北時間8日凌晨）中，播放蔡總統接受該協會前會長、現任智利分會副會長馬汀妮茲（Julia Eugenia Martínez）專訪的影片，總統府今天發布新聞稿，說明專訪內容。

蔡總統在專訪中表示，2008年，民進黨在總統大選遭受重大挫敗，台灣人民與黨員都感到沮喪，民進黨負債沉重，資深黨員沒有人願意出任領導人，年輕黨員勸她角逐黨主席。這是台灣政治發展非常重大的一步，因為傳統上女性通常不會和黨主席聯想在一起，她認為她勇於接受參選的挑戰。

馬汀妮茲表示，她注意到蔡總統的穿著一直都沒變。總統表示，因為她想要維持一貫性，不要太多變化，讓大家專注在更重要的議題上。

總統表示，女性擔任公職當然有一些劣勢，尤其是對女性角色的傳統觀念，女性以往從事照顧者的工作像老師、護士等，扮演支持者的角色，但現況已迥然不同；過去100年來，女性的角色從照顧者演變到現在，許多政府是由女性來領導，在這過程中，女性展現傳統角色中照顧者的關懷特質。

總統認為，女性應該跳脫女人應該或不該做什麼的傳統觀念，女性可以從事任何她們能做、想做的事，對於每一位女性，特別是年輕女性，她要說的是：「做你認為你能完成並且想完成的事」。

馬汀妮茲詢問總統有沒有讓兩性更為平等的解決之道，總統表示，現在大家已經看到許多保護性別平等的立法，這非常重要，「更重要的是女性自覺，相信自己可以做男性能做的事。」

總統也表示，未來她一定會全力爭取台灣和全世界的性別平等，在當今的政治中，台灣社會已經接受女性擔任總統和三軍統帥，面對這樣的考驗，台灣社會表現相當成熟；她覺得台灣很棒，台灣人民在2016年衝破了「玻璃天花板」，通過考驗，選出一位女性總統、女性領導人。

總統表示，她想要告訴全世界所有人，台灣是個好地方，台灣人有勇氣衝破「玻璃天花板」，在世界其他地方，有許多女性政治家想要有更多的成就，她希望台灣能對她們有所啟發。

總統最後表示，她要告訴女性，「我們沒有框架，不該接受『命運說』，我們可以去做想做的事，完成能完成的事。」（編輯：張良知）1071108