吸引台商回流 賴揆指示研議適度放寬外勞

（中央社記者顧荃台北8日電）行政院長賴清德今天說，美中貿易衝突創造台商返台的需求，為吸引台商回台，在優先促進本國勞工就業原則下，由勞動部研議適度放寬外勞機制，並考量返台廠商及本土廠商一體適用。

行政院下午透過新聞稿表示，美中貿易衝突使部分廠商選擇回台投資，為掌握此一契機，賴清德今天主持加速投資台灣專案會議，聽取國發會就「歡迎台商回台投資行動方案（草案）」進行報告。

賴清德表示，這次行動方案規劃將有別於以往吸引台商回台作法，重點在於由需求端驅動，提供客製化單一窗口服務，並以創新作法滿足廠商用地需求、充裕企業所需人力，同時協助台商快速融資。

產業人力方面，賴清德說，在優先促進本國勞工就業原則下，由勞動部研議適度放寬外勞機制，並考量返台廠商及本土廠商應一體適用。另由經濟部掌握返台廠商所需人力，以利後續勞動部及教育部辦理供需媒合、人才培育。

與會官員指出，勞動部將研議在現行外勞的「3K五級」制與Extra制的架構下，若回流台商有臨時人力需求，可給予外勞人力一定彈性。以電子業為例，現行規定電子業外勞人力上限為10%，若企業繳交較高的就業安定基金，可用Extra機制增加上限到25%，若回流台商認為有需要，將研議再放寬一定比率的外勞人力上限，以最高不超過40%為原則。

官員表示，研議給予彈性放寬上限的同時，也會設定落日條款，如在3年內慢慢回到3K五級制原本規定的外勞人力上限。勞動部在會中也建議，台商回流應設定一些基本條件，例如有一定的資本額投資、僱用一定人數的本國勞工，或薪資水準達到多少金額以上等。

在單一窗口方面，賴清德表示，對於有意回流廠商，打造客製化服務，並力求簡化審核機制，縮減行政流程，加速台商回台扎根。未來由投資台灣事務所提供一條鞭的專人服務，確保企業投資設廠能在最短的時間內完工投產。

土地方面，賴清德指示經濟部及相關部會研擬土地供給的短中長期計畫，透過推動現行措施滿足廠商用地需求，另應詳細盤點未來3年，甚至5到10年的潛在土地來源，以持續充裕產業用地。

賴清德指出，由於製造業可創造優質機會，並帶動包括服務業在內的各產業部門發展，因此各國政府皆致力推動製造業回流，這次美中貿易衝突創造了台商返台的需求，請各部會務必化被動為主動，主動解決廠商提出的需求，並把優質台商吸引回來，以促進產業升級轉型、提升經濟成長動能。（編輯：蘇志宗）1071108