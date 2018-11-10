北市長電視辯論柯文哲首度出席 直播看這裡

影片來源：台灣公共電視網路直播YouTube頻道

（中央社記者陳妍君、游凱翔、劉建邦台北10日電）台北市長柯文哲今天下午1時將參加公共電視舉辦的市長候選人電視辯論，這是唯一一場5位候選人到齊的辯論會。

由於柯文哲首度出席電視辯論，預計其他候選人火力將聚焦柯文哲任內施政。

TVBS 4日舉辦台北市長候選人首場電視辯論，但僅無黨籍候選人吳萼洋、中國國民黨籍候選人丁守中、民主進步黨籍候選人姚文智和無黨籍候選人李錫錕出席；當天即便缺席，柯文哲仍成為辯論焦點。

下午的辯論將採申論、交叉詰問、結論3段式進行，含主持人陳信聰串場，全長約125分鐘，會後再進行媒體聯訪。

根據抽籤結果，申論順序為李錫錕、柯文哲、姚文智、丁守中、吳蕚洋，交叉詰問後，再由吳蕚洋、丁守中、姚文智、柯文哲、李錫錕做結論。

柯文哲競選辦公室日前表示，包括大巨蛋、兩岸一家親、公宅等議題，都是柯文哲辯論前的準備重點。預計另外4名候選人會把焦點放在柯文哲任內施政上。

姚文智辦公室發言人洪立齊指出，對整個選戰的論述早已準備齊全，內部針對柯文哲的各種施政成績做出對應比較，並緊扣價值理念主軸，把握辯論時的發言時間，讓每個段落主題都能直攻對手、讓市民比較高下。

丁守中競選總部發言人詹為元表示，辯論將主打市政議題，因柯文哲在大巨蛋等議題上毫無作為，會主攻柯文哲施政無能，辯論會中即可見分曉。

另外，台北市選舉委員會將於明天和18日下午2時舉行市長選舉公辦政見發表會，5位候選人預定都會參加，並透過台北市有線電視系統公用頻道（第3頻道）和台北市選委會YouTube頻道直播。（編輯：方沛清）1071110