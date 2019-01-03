今年首例境外移入 男子泰國旅遊染麻疹

疾管署公布今年首例境外移入麻疹個案，中部一名男子2018年12月曾到泰國旅遊，返國後數度就醫，3日確診麻疹；疾病管制署提醒，如有計畫到麻疹流行區的民眾，應評估施打疫苗防範。（疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年1月3日

（中央社記者陳偉婷台北3日電）疾管署今天公布今年首例境外移入麻疹個案，為一名中部30多歲男性，2018年12月上旬曾到泰國旅遊，返國後數度就醫，今天確診麻疹。泰國麻疹疫情明顯，民眾若要出國，應評估打疫苗。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天下午表示，此個案為中部30多歲男性，2018年12月上旬曾到泰國旅遊，返國後於同月25日至27日間出現發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等症狀就醫，因症狀未改善且臉部、肢體陸續出疹，又分別於29日及30日就醫，經通報檢驗在今天確診。

個案可傳染期間除了工作、就醫外，無其他大眾運輸或公共場所活動史，衛生單位已掌握個案同住家人、職場接觸者及就醫時相關接觸者等共107人，將持續追蹤監測至今年1月20日。

羅一鈞表示，國內2018年累計40例麻疹病例，其中12例為境外移入病例，感染國家又以泰國為多，佔了6例。另外，28例為國內感染，包含21例為3月底因境外移入病例引發群聚疫情。

泰國近一週報告171例，2018年截至12月21日累計約4885例，其中11例死亡，為2017年病例總數（約3000例）的1.6倍。泰國南部自2018年9月爆發疫情，發病率以惹拉府（Yala）為最高。

羅一鈞說，春節連假、寒假許多人可能有出國計畫，但有些國家有麻疹疫情，如計劃前往麻疹流行地區，可在出發前2至4週至旅遊醫學門診諮詢評估自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

羅一鈞表示，尤其是未滿39歲、不確定曾接種過2劑MMR疫苗者更應注意，可能不具足夠保護力。目前自費MMR疫苗仍有13萬劑，民眾不用擔心打不到。

疾管署也提醒，民眾若自流行地區返國後如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知接觸史。

麻疹傳染力強，疾管署呼籲，民眾應按時帶家中滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至流行地區，如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2週前，帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。（編輯：卞金峰）1080103