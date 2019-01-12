農委會主委陳吉仲真除 張子敬升任環保署長
最新更新：2019/01/12 20:08
準行政院長蘇貞昌約詢新任閣員人選，確認農委會主委由副主委陳吉仲（右）真除，環保署長由副署長張子敬（左）升任。（中央社檔案照片）
（中央社記者顧荃台北12日電）黨政人士今天表示，準行政院長蘇貞昌約詢新任閣員人選，確認農委會主委由副主委陳吉仲真除，環保署長由副署長張子敬升任；法務部長蔡清祥與衛福部長陳時中皆留任。
黨政人士表示，陳吉仲是民進黨培養很久的專業人才，也是青壯世代的學者，在目前最重要的非洲豬瘟防疫工作上，蘇貞昌希望能繼續借重陳吉仲的專業；張子敬則長期在環保領域貢獻，對相關業務熟悉，相信對署長一職可以快速上手。
另外，黨政人士指出，經蘇貞昌徵詢後，法務部長蔡清祥、衛福部長陳時中、客委會主委李永得與原住民委員會主委夷將．拔路兒等人，皆同意留任。
此外，9位政委名單全數底定，現任8位政委全數留任，經濟部次長龔明鑫也將出任政委，協助財經政策業務。（編輯：楊凱翔）1080112
陳吉仲小檔案
- 生日：民國55年3月29日
- 學歷：美國德州農工大學農業經濟所博士，國立台灣大學農業經濟所碩士、農業經濟系
- 經歷：農業委員會副主委、台肥公司董事長、台灣農村經濟學會理事長
張子敬小檔案
- 生日：民國38年
- 學歷：國立交通大學環境工程研究所碩士，國立成功大學環境工程學系
- 經歷：環保署常務副署長、台北縣（現新北市）副縣長、台北縣政府環境保護局局長