國道3碧潭隧道外轎車自撞 1死2傷

國道3號南下碧潭隧道外的外側車道，12日下午發生一起小轎車自撞護欄車禍，駕駛陳姓男子送醫搶救不治，另有2人受傷，車禍現場清除完畢後已恢復通車。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年1月12日

（中央社記者黃旭昇新北12日電）國道3號南下碧潭隧道外的外側車道，今天下午發生小轎車自撞護欄車禍，造成一名男子死亡，另外2人受傷。車禍經過緊急救援與警方紓解交通後，已清除現場完畢恢復通車。

國道公路警察局第九公路警察大隊今天表示，下午2時25分接獲新北市政府消防局119勤務中心通報，國道3號南下29.1公里處，發生自小客車自撞事故。

勤務中心立即指派線上巡邏車前往現場處理，並反映北區交控中心提醒用路人。

新北市府消防局表示，據報發生車禍趕抵現場，將自撞護欄的轎車3名傷者送醫，其中一名男子外科OHCA（到院前心肺功能停止）送新店區台北慈濟醫院急救。另外兩名女子意識清醒，都送往新店耕莘醫院救治。

警方說，到達現場時救護車已將受傷民眾送醫；初步調查，現場是轎車自撞內側護欄，車內陳姓男子急救後，下午將近3時30分許宣告死亡。

這起重大車禍，警方調查，45歲陳姓男子駕汽車載著妻子與母親，行經碧潭隧道口時不慎擦撞護欄，造成車輛翻覆，現場煞車痕跡並不長，詳細的事故原因將後續調查。

警方說，車禍由國道木柵警察分隊處理中。現場占用內線、中線車道救援，清理與排除完畢後恢復通車。（編輯：張銘坤）1080112