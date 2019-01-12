蘇貞昌兩度懇談留不住 鄭麗君堅辭文化部長

（中央社記者顧荃台北12日電）黨政人士表示，文化部長鄭麗君今天下午向準行政院長蘇貞昌再度表達辭職意願，蘇貞昌表示了解，勉為接受鄭麗君請辭，將尋覓適當的文化部長接任人選。

鄭麗君昨天在臉書公開表達辭意，蘇貞昌昨天晚間與鄭麗君懇談將近一小時，希望鄭麗君留下來繼續為國家打拚，鄭麗君答應回去再思考。

黨政人士表示，蘇貞昌中午主動致電鄭麗君，兩人深談許久，雙方針對文化部未來政策、可能發生的困難，交換意見，蘇貞昌允諾會在盡可能的範圍內全力協助，鄭麗君表示，讓她再想想。

黨政人士說，鄭麗君感謝蘇貞昌看重，但幾經思考，仍決定請辭，蘇貞昌最後勉為接受，將尋覓適當的文化部長接任人選。

目前蘇貞昌內閣人事尚未定案部分，包括科技部長、勞動部長、文化部長、行政院發言人、海洋委員會主委、故宮博物院院長；另有部分部會次長出缺，包括交通部與科技部。

此外，今天確定經濟部次長龔明鑫轉任政委、農委會代理主委陳吉仲真除、環保署副署長張子敬升任署長後，經濟部、農委會與環保署也各缺一位次長。

該人士表示，這些尚未確認的部長與次長人事，蘇貞昌將在明天繼續徵詢。

目前確定內閣成員，包括行政院副院長由前立委陳其邁出任、行政院秘書長由前台南市代理市長李孟諺接任，以及行政院副秘書長何佩珊留任。

前台中市長林佳龍出任交通部長、教育部長由科技部長陳良基轉任、農委會主委由代理主委陳吉仲真除，環保署長由副署長張子敬升任；內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥、衛福部長陳時中、人事長施能傑、主計長朱澤民留任。

財經部會四首長全部留任，包括國家發展委員會主任委員陳美伶、財政部長蘇建榮、經濟部長沈榮津、金融監督管理委員會主任委員顧立雄。

政務委員部分，經濟部次長龔明鑫轉任政委，現任8位政務委員林萬億、張景森、吳政忠、陳美伶、鄧振中、唐鳳、羅秉成與吳澤成，以及涉及總統權限的外交、國防與兩岸人事，包括外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通、僑委會主委吳新興與退輔會主委邱國正全都留任。（編輯：謝佳珍）1080112