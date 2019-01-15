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蔡總統春節勞軍談兩岸 提三個堅定因應變局

最新更新：2019/01/15 13:42
總統蔡英文（圖）15日到「陸軍花東防衛指揮部戰車營」，視導戰備整備，並致詞慰勉官兵春節留守的辛勞。中央社記者郭日曉攝 108年1月15日
總統蔡英文（圖）15日到「陸軍花東防衛指揮部戰車營」，視導戰備整備，並致詞慰勉官兵春節留守的辛勞。中央社記者郭日曉攝 108年1月15日

（中央社記者王承中花蓮15日電）總統蔡英文今天表示，堅定守護中華民國台灣的主權及安全，堅定維護台灣民主自由的生活方式，堅定的往壯大台灣的方向前進。以這三個堅定，台灣要在變局中求穩、應變以及進步。

108年春節將近，為慰勉官兵春節期間堅守崗位辛勞並視導戰備實況，總統蔡英文今天在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發陪同下，前往陸軍花東防衛指揮部視導，並由戰備部隊花防部戰車戰鬥隊實施「佳山基地反空機降縮短距離演練」，展現平日勤訓精練成果及捍衛國家安全的決心，並與駐地官兵進行餐會。

蔡總統在餐會致詞時，先感謝國軍保家衛國並致上最高敬意，隨後表示，對岸領導人在談話中，再次聲明了不放棄武力犯台的企圖，確實對整個區域的和平穩定，造成了一定的衝擊。但政府堅定守護中華民國台灣的主權及安全，堅定維護台灣民主自由的生活方式，並且堅定的往壯大台灣的方向前進。以這三個堅定，台灣要在變局中求穩、應變以及進步。

蔡總統指出，三個堅定，背後有一個關鍵，就是全心守護國家安全的每一位國軍弟兄姊妹。所以，她希望能夠透過今天的視導和慰勞行程，讓國人看到國軍的兩個面向：精實、實力。

蔡總統表示，她在視察過程中看到國軍精實的戰訓整備，隨時負擔國防戰備和災害防救的任務。為支持「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略，政府持續提升國軍的戰力。而戰力的關鍵永遠是人，武器再精良，還是要靠優秀的國軍人力素質，作為最核心的動力，部隊的訓練方式要更精進，用更科學、跟得上時代的方式訓練。

蔡總統說，這段時間以來，她看到國軍在裝備、戰技等全方位的實力上，持續提升。新的一年，要繼續強化自身的實力，因為這是守護國家安全，唯一的道路。

最後，蔡總統表示，總統就是國軍不變的靠山，新的一年，她會繼續支持國軍，攜手前進，一起來守護國家。（編輯：林興盟）1080115

總統蔡英文（左）15日到「陸軍花東防衛指揮部戰車營」，慰勉官兵春節期間堅守崗位辛勞，並致贈加菜金。中央社記者郭日曉攝 108年1月15日
總統蔡英文（左）15日到「陸軍花東防衛指揮部戰車營」，慰勉官兵春節期間堅守崗位辛勞，並致贈加菜金。中央社記者郭日曉攝 108年1月15日
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