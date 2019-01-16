連敗破紀錄 日本人相撲橫綱引退

（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本相撲界最高階橫綱稀勢之里今天含淚宣布引退，他表示雖然辜負大家的期待讓他悔恨，但自己的土俵（相撲賽場）人生無悔。他引退後，相撲橫綱只剩兩名來自蒙古的橫綱。

32歲的稀勢之里寬（本名萩原寬）在大相撲2019年年初大賽（初場所）中，從第一天到昨天連續3場比賽都輸，加上2018年秋季大賽（秋場所）以來，總計9連敗（其中一次是不戰而敗），刷新1949年實施一次大賽15天比賽制以來橫綱連敗的紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，稀勢之里今天下午在東京兩國國技館舉行記者會宣布引退，他說，希望能成為相撲師傅指導後進。

被媒體問到決定引退的心境如何，他表示，身為橫綱辜負了大家的期望，感到很悔恨，但自己的土俵人生毫無悔恨。

回顧自己的相撲人生，稀勢之里表示，多虧有很多人支持。如果是自己一個人，是不可能走到這裡的，內心充滿感激。問到內心最深刻的事時，他說：「太多了，很難記起來，但還是覺得練習場讓自己變強了。」

回顧自己的相撲人生，稀勢之里表示，多虧有很多人支持。（共同社提供）

稀勢之里說，今年年初大賽前，他早有心理準備，心想一定要好好表現，所以好好練習，結果從第一天比賽以來連敗，但內心沒有一點悔恨。他擦擦眼角的淚珠說：「受傷以來，自認保持最好的狀態，有信心赴戰，盡心盡力一路努力過來。」

問到負傷後是以什麼心情或意念擔任橫綱，稀勢之里說：「常在練習場自問自答，心想是急流勇退，還是再做下去。為了支持者，心想就持續拚下去吧，但變成這樣的結果，實在很抱歉。」

詢及對外國來的相撲力士的看法時，稀勢之里表示，拜橫綱朝青龍（已引退）等蒙古出身的橫綱之賜，自己成長了。看到朝青龍的背，自己覺得很想變強，所以很努力練習。不順遂時，日馬富士來關懷他，給他很好的建議。

問到身為日本人橫綱備受期待是不是重大壓力時，稀勢之里說：「是個很好的環境，能在那樣的加油聲中相撲，身為力士真的覺得很幸福，是美好的回憶。」

稀勢之里於2017年年初大賽首度奪冠，後來晉升為第72代橫綱，是相撲界時隔19年誕生的日本人橫綱。在他晉升為橫綱之前19年間，橫綱都是來自蒙古的力士。2017年春季大賽（春場所）他逆轉勝，但就在這場比賽中他左腕負傷，之後傷勢未痊癒，敗績多。

2018年11月在九州比賽的大賽（九州場所）後，橫綱審議委員會就對他做出形同最後通牒的警語「激勵」，因此這次的初場所大賽攸關他的進退。

稀勢之里1986年7月生於茨城縣牛久市，原本興趣是打棒球，15歲進入相撲界，2002年春季大賽首度踏上土俵。17歲9個月時成為新十兩（位階名），18歲3個月時新入幕（成為入幕力士），是昭和時代（1926-1989）以來僅次於橫綱貴乃花所創下的年少紀錄。

稀勢之里從新入幕升到大關（位階名），歷經42場所（大賽），是相撲史上第6晚的紀錄。從大關晉升到橫綱歷經31場所（大賽），是昭和時代以來第3晚的紀錄。（編輯：郭中翰）1080116