劉鶴訪美會談傳遭取消 白宮經濟顧問出面否認

（中央社記者鄭崇生華盛頓22日專電）白宮經濟顧問柯德洛稍早出面澄清，沒有要取消中國國務院副總理劉鶴的訪美行，他說，美國媒體的相關消息不知從何而來，但那不正確，美國持續與中國官方保持溝通。

英國「金融時報」及美國媒體CNBC今天上午接連報導，白宮取消劉鶴訪問，原因是白宮負責貿易政策的相關官員認為，如果劉鶴無法在智慧財產權保護上拿出具體可行的方案，美國建議中方別來訪問。

相關消息在報導約3個小時後，柯德洛（Larry Kudlow）出面澄清，他在CNBC的節目上嚴正指出，相關報導「不正確」，「沒有要取消」、「沒有的事」。

他還強調，美國與中國官方始終保持溝通，大家都期待、也朝著劉鶴月底到訪華府的方向安排，沒有改變，「這是非常重要的會談」，他不知道消息從何而來，也希望新聞報導少點小說情節。

他還說，在改變中國的不公平貿易作為、竊取智慧財產權、科技產業的結構發展、企業所有權、關稅及非關稅障礙上，美國總統川普很努力施壓中國做出改變，也和中國國家主席習近平努力合作，雙方去年底在阿根廷會面時氣氛與互動良好。

柯德洛說，美國和劉鶴的會談，他絕對會全程參與，這會是美國史上和中國就貿易問題最廣泛深入的談判。（編輯：陳政一）1080123