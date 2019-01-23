訪韓國瑜 陳明通：尋求地方對中央戰略支持

高雄市長韓國瑜（前右）23日會晤陸委會主委陳明通（左），兩人展開一場「戰略對話」；韓國瑜說，陳明通強調的是「戰略層面」，而他談的是「經濟層面」，他說兩人對話可得出來沒有衝突，希望對高雄市有幫助。中央社記者王淑芬攝 108年1月23日

（中央社記者王淑芬高雄23日電）陸委會主委陳明通今天拜訪高雄市長韓國瑜，就兩岸問題交換意見。陳明通說，此行尋求地方政府對中央兩岸政策的戰略支持；韓則是重申「高雄要走一條既光明又暢通的道路」論點。

陳明通率大陸委員會經濟、文教及法政處長等人今天拜會韓國瑜，高市府包括即將上任的副市長葉匡時、研考會、新聞局首長出席，雙方在市府貴賓室會談約半個小時，就當前兩岸問題交換意見。

陳明通說，以行動落實中央地方一體，傾聽地方兩岸交流意見，共同捍衛台灣整體利益。他強調，主權與經濟發展是相互關聯，也是台灣面對中國大陸對台工作的重要戰略課題。

陳明通表示，中共「統一台灣」是黨和國家的三大歷史任務之一，中共運用統戰策略讓兩岸「經貿賽局」服膺於政治之下，這次來到高雄正是尋求地方政府對中央兩岸政策的戰略支持。

韓國瑜提及從陳明通口中說出熱愛中華民國，讓人非常感動，這方面雙方立場是一致的。他說，高雄要走一條既光明又暢通的道路，裹小腳式地套用戰略框架，及目前政府走向大陸「威脅論」，一定不符合高雄的未來發展。

韓國瑜表示，台灣有兩種選擇，一種是充滿憂慮、恐懼的「威脅論」，擔心大陸併吞；另一種選擇，則是展現台灣好吃好玩、公民素養夠、文化底蘊深的一面，當各國旅客到台灣會很快樂、愛上台灣，離開後又懷念不已，這是一條充滿光明、燦爛、信心的道路。

他也說，中國大陸不是高雄唯一的市場，年後也將至星馬等地簽定農漁產品外銷訂單，期盼讓高雄在各方面壯大、富有起來。（編輯：孫承武）1080123

拜會韓國瑜 陳明通盼共同捍衛台灣整體利益

（中央社記者繆宗翰台北23日電）大陸委員會主委陳明通今天南下拜會高雄市長韓國瑜。陳明通在會談時表示，這次到高雄，正是尋求地方對中央兩岸政策的戰略支持，希望雙方能共同捍衛台灣整體利益。

陳明通與韓國瑜今天下午2時在高雄市政府會談，歷時約40分鐘。陸委會於傍晚發布新聞稿，針對會晤狀況作上述。

陳明通在會中強調，主權與經濟發展是相互關聯，也是台灣面對中國大陸對台工作的重要戰略課題。中共「統一台灣」是黨和國家的三大歷史任務之一，中共運用統戰策略讓兩岸「經貿賽局」服膺於政治之下，這次來到高雄正是尋求地方政府對中央兩岸政策的戰略支持。

陳明通並讚揚韓國瑜，不論在選前、選後，一再提到「經濟100分，政治0分」的戰略論述。他表示，兩岸之間，中華民國主權是一個「零和遊戲」，一方之得，就是另一方之失，經貿議題則屬於「非零和遊戲」，往往可以創造雙贏的局面。

陳明通指出，兩岸主權、經貿這兩個賽局並非兩個平行線、完全不相關，其中即有中共對台統戰分化的操作，要讓「經貿賽局」服膺於統一台灣的「主權賽局」，他相信韓國瑜有能力在兩個賽局中取得平衡，既兼顧台灣的主權，又能發展高雄經濟。

陳明通表示，雖然他跟韓國瑜分屬藍綠不同陣營，但是大家拿的都是中華民國身分證，未來「不只顧肚子，更要顧佛祖」。政府支持高雄市農產品輸銷到對岸與全世界，海洋是道路，不是阻隔，台灣要走出去，到全世界去銷售，讓全世界看見台灣。

據報導，韓國瑜在會晤中說，陳明通強調的是「戰略層面」，而他談的是「經濟層面」，兩人對話可得出來沒有衝突；也許有不同政黨、思維和職務，但希望對高雄市有幫助。

對於韓國瑜希望陸委會對高雄市日後在兩岸交流、投資等議題處理，能夠持開放態度並給予協助，陳明通表示，政府會研議並全力提供協處。（編輯：張淑伶）1080123