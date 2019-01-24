鈴木一朗和水手簽小聯盟約 可望赴東京打開幕戰

「今日美國報」報導，美國職棒大聯盟西雅圖水手隊以小聯盟合約簽下45歲的指標球員鈴木一朗。（檔案照片／共同社提供）

（中央社西雅圖23日綜合外電報導）「今日美國報」今天報導，美國職棒大聯盟西雅圖水手隊以小聯盟合約簽下45歲的指標球員鈴木一朗。鈴木一朗的經紀人則表示，他會被放進可出賽名單，有機會打開幕戰。

「今日美國報」（USA Today）報導指出，球隊官方尚未正式宣布合約內容，但據報假如鈴木一朗能擠進大聯盟名單，這位10屆明星賽好手將可獲得75萬美元（約新台幣2313萬元）。

水手隊總經理狄波多（Jerry Dipoto）在季外不斷表示，希望球隊在鈴木一朗的家鄉日本進行開幕戰時，鈴木一朗能進到28人名單中。水手3月20日、21日將在日本東京巨蛋和奧克蘭運動家打兩場比賽。

狄波多最近曾說：「鈴木一朗會隨我們球隊去東京。他將會是實際上場比賽的選手，我們仍致力發展這樣的名單。」

狄波多帶著一抹微笑提到：「坦白說，假如他（鈴木一朗）在東京有好的表現，兩戰打出7支安打，他很有機會將繼續出賽。人必須隨時做好調整，我們不會預先確定任何事，我們會給他機會進來（打球）發揮實力，讓他用自己的方式作準備。」

鈴木一朗的經紀人鮑格斯（John Boggs）向美聯社證實和水手合約的部分內容，包括讓鈴木一朗參加3月17日與18日水手對日本職棒讀賣巨人的表演賽，並被放入擴編名單參加在東京巨蛋的兩場例行賽。

ESPN報導，這份可望在明天正式公布的合約，內容包含鈴木一朗將獲邀參加春訓，而且在東京賽後，水手不排除將他留在可出賽名單中。

在大聯盟18年的生涯中，鈴木一朗擊出超過3000支安打，2001年到2012年都在水手，2012年到2014年改披紐約洋基戰袍，2015年到2017年在邁阿密馬林魚度過。2018年鈴木一朗重回水手，當季出賽15場，有2成05打擊率，並跑回5分。

鈴木一朗去年5月被移出出賽名單，但仍以「總裁特別助理」身分留在球團中。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080124