台股元月行情火熱 距萬點只差一步

台股25日在台積電ADR大漲超過3%領軍下，指數開高走高，盤中一度觸及9980點，距離重返萬點只差一步。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北25日電）台股今天在台積電ADR大漲超過3%領軍下，指數開高走高，盤中一度觸及9980點，距離重返萬點只差一步，元月行情除了第一週收黑外，週線已拉出3連紅。

加權股價指數終場上漲92.49點、漲幅0.94%、收在9969.61點、成交值新台幣1117.04億元，是1月10日以來首見1000億元以上量能，除了台積電扮演多頭精神領袖外，大立光、鴻海聯袂走揚，蘋概股、被動元件也有買盤進駐。

分析師表示，距離狗年封關僅剩最後3個交易日，外資近期卻出現持續回補的力道，不但在現貨市場買多於賣，在台指期及台指選擇權也都握有高水位的多單部位，在全球股市都出現元月行情的效應下，台股狗年有機會在萬點之上封關。

分析師指出，台股在站穩9900點、準備挑戰10000點之際，需先面對去年12月5日的跳空缺口壓力，若回補缺口10061點下緣位置，今年初低點9319點可望確認為短線低點，台股有機會續攻半年線10171點壓力。

法人認為，元月行情由於緊接著農曆春節長假，不過目前融資水位處於近年來低點，僅1222億元，散戶並未參與到這波行情，在年後即將面臨美中貿易談判結果的不確定因素下，散戶抱股過年心態保守，下週行情估在萬點關前震盪。（編輯：鄭雪文）1080125

台股漲92點 收復9900點

（中央社台北25日電）台北股市今天開高走高，收盤漲92.49點，為9969.61點，收復9900點關卡，漲幅0.94%，成交金額新台幣1117.04億元。

加權指數開盤為9923.39點，盤中最高9980.08點，最低9918.21點；不含金融股指數8374.48點，漲87.16點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.46%、食品股漲0.83%、塑化股漲1.34%、紡織股跌0.33%、機電股漲1.26%、造紙股漲0.42%、營建股跌0.04%、金融股漲0.25%。

委買張數1156萬6663張，委賣張數731萬9093張，成交張數435萬6524張。

收盤時上漲515家，下跌263家，持平152家。

成交量前5名個股為元大滬深300正2、元大台灣50反1、富邦VIX、旺宏、台積電。

漲幅前5名個股為綠能、辛耘、首利、悅城、明基材。

跌幅前5名個股為明輝-DR、銘旺科、華映、杜康-DR、環科。1080125