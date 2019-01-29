南科14廠傳晶圓瑕疵 台積電股價開盤跌6.5元

（中央社記者張建中新竹29日電）晶圓代工廠台積電傳出因供應商供應不合格化學原料，造成晶圓14廠出現晶圓瑕疵事件，衝擊台積電股價走勢疲弱，開盤跳空跌新台幣6.5元。

台積電指出，內部發現一批化學原料有些規格誤差的問題，會對良率產生影響，預計受影響的晶圓大部分能在第1季補回，依目前估計，應不至於影響第1季財測，季營收將約73億至74億美元，季減22%。

除位於南部科學園區晶圓14廠發生晶圓瑕疵事件外，台積電客戶輝達（NVIDIA）因總體經濟狀況惡化，加上中國遊戲晶片需求疲弱及資料中心銷售不如預期，調降第4季營收目標至22億美元，降幅達18.5%。

台積電美國存託憑證（ADR）表現疲弱，早盤一度達36.9美元，跌幅達3.25%，終場收在37.44美元，跌幅收歛至1.84%。台積電今天股價同樣弱勢表現，開盤跳空達222.5元，跌6.5元，跌幅約2.83%。

法人認為，晶圓14廠晶圓瑕疵事件對台積電短期股價會有影響，不過，並不影響台積電先進製程技術長線競爭力。（編輯：郭萍英）1080129