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台股盤中大跌逾百點 陷9900點保衛戰

最新更新：2019/01/29 12:19
台股29日開盤跳空大跌，萬點失守，盤中更大跌逾百點，面臨9900點關卡保衛戰。（中央社檔案照片）
台股29日開盤跳空大跌，萬點失守，盤中更大跌逾百點，面臨9900點關卡保衛戰。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北29日電）台股前一交易日才重回萬點之上，但美股道瓊工業指數大跌208.98點，台股今天開盤跳空大跌，萬點失守，盤中更大跌逾百點，面臨9900點關卡保衛戰。

雖然今天是台股農曆年封關前2個交易日，但受美股大跌影響，市場預期的封關前行情失靈，台股盤中依然大跌。

台股加權指數今天一度跌破9900點，11時11分來到9893.96點，大跌119.37點，成交值新台幣492.37億元。

宏遠投顧表示，短線美股漲多拉回整理，台股有些個股股價也漲多，促使今天台股跟著修正。預期近期大盤及個股震盪加劇，且輪動加快，漲多的個股，不建議亂搶。

如果想要抱股過年，宏遠投顧認為，宜找股價基期較低的個股，擇股投資並掌握類股輪動的節奏，才能賺紅包行情，不過風險仍須控管。

宏遠投顧說，今年以來，投資人被首週大跌的「踢馬腿」嚇到，認為股市還會再跌，一直想等股價大跌來買便宜貨，但近期股價沒跌，所以投資人等不到低點可切入，主力大戶也不願殺低，因此近來台股呈現驚驚漲格局，但今天還是隨美股大跌，只是買股仍須謹慎。

晶圓代工龍頭台積電傳出因供應商供應不合格化學原料，造成晶圓14廠出現晶圓瑕疵事件，台積電28日表示，將加緊趕工補足客戶所需晶圓，第1季營運目標維持不變。台積電美國存託憑證下跌1.84%，今天盤中台積電最低來到222元，下跌3.05%。

股王蘋果光學鏡頭供應商大立光走勢疲軟，在平盤價3720元附近游走。系統組裝大廠鴻海股價走跌，也在近平盤價70.8元下游走。（編輯：楊凱翔）1080129

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