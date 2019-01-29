台積電14B廠晶圓瑕疵 光阻原料不符規格造成

（中央社記者張建中新竹29日電）晶圓代工廠台積電今天針對晶圓14B廠發生晶圓良率偏低問題再次發表聲明，表示主要是12奈米及16奈米晶圓良率出問題，是供應商供應的光阻原料不符規格造成。

台積電指出，內部是在1月19日發現晶圓14B廠的12奈米及16奈米良率出現問題，經追查後了解問題出在一批光阻原料上。

這批原料是來自一個與台積電有多年供貨經驗優良的廠商，台積電表示，但這批原料與過去供應的原料規格有相當的誤差。

台積電指出，內部立即停用這批不符規格的原料，並馬上通知所有受到影響的客戶。

台積電表示，過去10天中已與所有受影響的客戶密切溝通，包含相關補貨和交期的細節，以目前12奈米與16奈米產能利用率估計，受影響的晶圓大部分能在第1季補回，這起事件應不影響第1季營運目標，季營收將約73億至74億美元，將季減22%。

台積電今天股價表現疲弱，終場收在新台幣222.5元，跌6.5元，跌幅2.84%。（編輯：郭萍英）1080129