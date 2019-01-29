這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
皇帝過年也發紅包 元寶筆墨紙硯魚肉水果樣樣有
兩岸

皇帝過年也發紅包 元寶筆墨紙硯魚肉水果樣樣有

美聯邦雇員恢復上班 仍縮衣節食憂政府再關門
國際

美聯邦雇員恢復上班 仍縮衣節食憂政府再關門

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看
生活

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看

過年換新鈔包紅包 2/1前453個金融據點這裡查
生活

過年換新鈔包紅包 2/1前453個金融據點這裡查

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

台積電14B廠晶圓瑕疵 光阻原料不符規格造成

最新更新：2019/01/29 15:36
晶圓代工廠台積電29日針對晶圓14B廠發生晶圓良率偏低發表聲明，表示經追查後問題出在一批光阻原料。（中央社檔案照片）
晶圓代工廠台積電29日針對晶圓14B廠發生晶圓良率偏低發表聲明，表示經追查後問題出在一批光阻原料。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹29日電）晶圓代工廠台積電今天針對晶圓14B廠發生晶圓良率偏低問題再次發表聲明，表示主要是12奈米及16奈米晶圓良率出問題，是供應商供應的光阻原料不符規格造成。

台積電指出，內部是在1月19日發現晶圓14B廠的12奈米及16奈米良率出現問題，經追查後了解問題出在一批光阻原料上。

這批原料是來自一個與台積電有多年供貨經驗優良的廠商，台積電表示，但這批原料與過去供應的原料規格有相當的誤差。

台積電指出，內部立即停用這批不符規格的原料，並馬上通知所有受到影響的客戶。

台積電表示，過去10天中已與所有受影響的客戶密切溝通，包含相關補貨和交期的細節，以目前12奈米與16奈米產能利用率估計，受影響的晶圓大部分能在第1季補回，這起事件應不影響第1季營運目標，季營收將約73億至74億美元，將季減22%。

台積電今天股價表現疲弱，終場收在新台幣222.5元，跌6.5元，跌幅2.84%。（編輯：郭萍英）1080129

延伸閱讀
台積電14廠晶圓爆瑕疵 陸行之質疑皮帶鬆了台積電14廠晶圓瑕疵 趕工補足首季營運目標不變半導體今年估成長1% 教父張忠謀也失算
地機族