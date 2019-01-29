嘉義市議員郭明賓坦承賄選 在臉書發辭職聲明

嘉義市議員郭明賓29日坦承賄選，並在個人臉書發表辭職聲明。（中央社檔案照片）

（中央社記者江俊亮嘉義市29日電）嘉義市議員郭明賓被檢方指控賄選，今天下午在個人臉書Po出「請辭議員新聞稿」，坦承賄選，「即日起請辭嘉義市議員」，並將辭職書交給嘉義市議會祕書長吳金對。

郭明賓下午3時許在個人臉書發表辭職聲明表示：「去年九合一選舉，因個人身體出現狀況，且加上參選人數的爆炸，明賓為信守對選民服務的承諾，遂一時不計後果，挺（鋌）而走險，請幾位朋友幫忙做出違法情事，如今面對法律的制裁，心中一片坦然，惟對讓支持者陷於犯罪案件，懇求法官盡可能不要罪責他們。」

郭明賓寫道：「明賓坦承賄選，除了願承擔法律責任外，也非常後悔自己的不智行為，本人願意主動請辭議員的職務，來昭信個人悔悟決心，以典證國家打擊賄選之貫徹，明賓往後願意在個人能力所及之下，一如往昔的照顧弱勢回饋公益且服務市民。」

「最後明賓再次以最誠懇的心感謝大家，未來能讓我用最正確的方式來服務大家，謝謝。」

嘉義市議會祕書長吳金對稍後證實，郭明賓下午2時30分左右約他在服務處碰面，交給他一封辭職書，內容有「即日起請辭嘉義市議員」字句。

吳金對說，地方制度法第81條規定，若議員請辭，辭職書送到議會即行生效，議會近日會將郭明賓的辭職書報請內政部備查，遺缺將待法院判決定讞後，由落選最高票遞補。

嘉義地檢署去年查察賄選，發現郭明賓涉及4件賄選案，由檢察官裁定新台幣100萬元交保，去年底由檢察官向法院提當選無效之訴。

本月2日，嘉義地方法院開準備程序庭，郭明賓與委任律師均未到庭，僅具狀請假，法院裁定1月30日下午開準備程序庭。

對此，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，尊重當事人權利，但檢察官仍會依事實提出刑事訴訟。（編輯：翁翠萍）1080129