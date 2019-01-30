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林萬億：中正紀念堂轉型不涉拆除 年後啟動討論

最新更新：2019/01/30 11:40
行政院政務委員林萬億表示，文化部呈報的中正紀念堂轉型建議方案中沒有拆除，只有轉型選項，預計年後啟動跨部會討論。（中央社檔案照片）
行政院政務委員林萬億表示，文化部呈報的中正紀念堂轉型建議方案中沒有拆除，只有轉型選項，預計年後啟動跨部會討論。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北30日電）行政院政務委員林萬億表示，文化部去年將中正紀念堂轉型的兩套建議方案送行政院，方案中沒有拆除，只有轉型選項，預計年後啟動跨部會討論，不預設立場與時間表。

林萬億表示，文化部呈報的兩套方案，包含許多種建議做法，但是沒有拆除中正紀念堂的建議，只有轉型後不同功能的差異與配套措施。

對於前副總統呂秀蓮曾建議，應將中正紀念堂改為歷屆總統紀念館，林萬億說，文化部收集資料時，也有人曾提出這個建議。

他表示，中正紀念堂轉型方案預計年後召集文化部、促轉會等相關部會，啟動跨部會協商。至於要花多久時間，因牽涉範圍廣，不預設立場跟時間表。

林萬億指出，此案不僅涉及跨部會，可能還需要跨院協商，因為之前曾有人建議將立法院遷至中正紀念堂，若涉及立院部分，行政院也要和立法院溝通；此外，中正紀念堂土地屬於台北市政府，轉型之後的用途也需協調北市府意見。（編輯：楊凱翔）1080130

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