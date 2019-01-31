聯準會決定不升息 主席鮑爾：耐心評估經濟展望

美國聯邦準備理事會30日宣布，將維持基準利率水準不變，主席鮑爾表示，在2018年4次提高利率後，由於美國經濟遭遇「亂流」衝擊，進一步升息的理由已經減弱。（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會主席鮑爾今天表示，在2018年4次提高利率後，由於美國經濟遭遇「亂流」衝擊，進一步升息的理由已經減弱。

聯準會負責利率政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）今天結束兩天會議後，宣布維持利率水準不變，並發布政策聲明重申，今後決定是否需要升息以及何時升息時會抱持耐心。

鮑爾（Jerome Powell）在會後舉行記者會表示，鑑於通貨膨脹率仍低，以及經濟遭遇的亂流和風險會持續一陣子，「升息的理由已有所減弱」。

他又說：「在這種環境下，我們認為要支撐經濟，最好的方法是今後要對政策做任何調整前，先耐心評估經濟展望。」

鮑爾也警告，美國聯邦政府若再度關閉，或是美國與中國的貿易談判拖下去，可能打擊美國的經濟以及損及大眾信心。（譯者：林治平）1080131

考量經濟情勢不調利率 聯準會對再升息抱持耐心

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會今天宣布，將維持基準利率水準不變，今後要決定如何適當調整利率時也將保持耐心，明確顯示聯準會注意到各界對經濟的憂慮。

儘管聯準會預期「最可能的結果」是美國經濟將持續擴張，工作機會也將穩健成長，但在發布的聲明中表明經濟前景的不確定性日增。

與去年12月發布的政策聲明相較，聯準會刪除了「經濟展望的風險大致平衡」一語，也拿掉了預估2019年還會再升息的內容。

聯準會負責利率政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）在聲明中說，鑑於全球經濟與金融情勢以及通貨膨脹壓力和緩，委員會未來決定是否要再升息以及何時升息時會保持耐心。

聯準會很不尋常另外發布一項聲明說，準備改變減少所持有龐大數量證券與公債的步伐。市場憂心目前聯準會減持證券與公債的作法太死板。

這兩份聲明意在展現美國的中央銀行會有最大的彈性。由於金融市場動盪以及全球經濟走緩，聯準會最近幾週備受抨擊。

聯準會去年曾升息4次，12月舉行上次會議時仍表示今年預計再升息兩次。（譯者：林治平）1080131