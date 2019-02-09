WTO裁定 南韓可因美國未解除洗衣機關稅施以制裁

WTO一個仲裁小組8日裁定，南韓就美國對洗衣機課徵反傾銷和反補貼關稅提出異議後，南韓可以對美國施以年度8481萬美元貿易制裁。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社日內瓦8日綜合外電報導）世界貿易組織（WTO）一個仲裁小組今天裁定，南韓就美國對洗衣機課徵反傾銷和反補貼關稅提出異議後，南韓可以對美國施以年度8481萬美元（約新台幣26億元）貿易制裁。

路透社報導，制裁金額遠低於南韓要求的7億1100萬美元，但仲裁小組裁定也提供一套制裁準則，如果美國違反WTO規定對其他產品課徵類似關稅，南韓未來可以適用。

美國商務部應惠而浦公司（Whirlpool Corp.）所求，於2013年決定對三星電子（Samsung Electronics Co）、樂金電子（LG Electronics Inc）和大宇電子（Daewoo Electronics Co.）生產的洗衣機課徵稅率高達82%的反補貼稅，南韓則向WTO提出申訴。

南韓針對計算這項關稅的方法向WTO投訴，並在2016年贏得上訴裁決。之後南韓投訴美國未遵守WTO裁定解除這項關稅，並要求有權施以制裁。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1080209