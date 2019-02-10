參選總統宣布時機 王金平：不出一個月

（中央社記者劉冠廷台北10日電）對於參選總統的因緣是否到了，前立法院長、國民黨立委王金平今天表示，「應該不出一個月，就是時間點的問題、宣告日期的問題而已」，他也透露，日期私底下已決定好了。

是否參選總統的動向引發關注，王金平曾表示隨著因緣走，他今天上午到台北市關渡宮參拜發紅包，接受媒體訪問時，被問及參選總統的因緣是否到了，他表示，應該不出一個月，就是時間點、宣告日期的問題而已。

媒體詢問，不少民眾希望王金平能夠選總統，是否宣布的時間能再提前，王金平說，既定的日期私底下已經決定好了；媒體追問，宣布的時間會在2月還是3月，王金平表示，他說過了，不出一個月。

王金平也說，有信心才要參選，沒有信心讓別人就好了，所以他是努力以赴，不過有信心歸有信心，還是要努力，而且也要得到大家的支持。至於台北市長柯文哲是否是王金平決定事情的變數，王金平說，這方面他沒考慮那麼多，一切就是讓情勢自然的發展，當然也都要有因應之道。

此外，對於此次華航罷工，交通部處理的態度如何，王金平表示，一切應以消費者權益為重，雙方應該好好協商，都能夠彼此尊重對方的立場，也要顧及對方的立場，在雙方沒有辦法談好的時候，政府的公權力應該介入，讓這事情早日平息。（編輯：張均懋）1080210

前立法院長王金平（前左）10日前往台北市關渡宮參拜，並發放「拾來運轉」紅包給現場民眾。中央社記者徐肇昌攝 108年2月10日