粗口批議員 柯文哲：話說出口也不能怎樣

對於17日出席活動與北市府工務局公園路燈工程管理處長黃立遠談論到台北市議員許淑華時爆粗口，台北市長柯文哲（左）18日搭乘公車上班，接受訪問時表示，話說出口也不能怎樣；如今官員當得沒尊嚴，說實話還要道歉，「好可憐」。中央社記者梁珮綺攝 108年2月18日

（中央社記者梁珮綺台北18日電）與北市府工務局公園路燈工程管理處長黃立遠談論到台北市議員許淑華時爆粗口的台北市長柯文哲今天說，話說出口也不能怎樣；如今官員當得沒尊嚴，說實話還要道歉，「好可憐」。

柯文哲昨天出席陽明山花季，步行到開幕式場地時與黃立遠談話，黃立遠說，「被當成政治議題這樣...我們還是有在種」；柯文哲表示，「不要因為人家反對就不敢」，並問哪名議員反對，黃立遠說，「許淑華」，柯文哲大爆粗口。

工務局晚間發布新聞稿指民國106年11月30日審查預算案時，數名議員對種杜鵑花效果及範圍有意見，一度暫擱。

黃立遠今天將前往台北市議會向許淑華道歉，柯文哲上午搭公車到台北市政府時接受媒體訪問表示，雖然黃立遠有說實話的勇氣，但只會被K得滿頭包，「都是我的錯」。

被問及是否陪黃立遠前往議會時，他說：「再講吧。」

柯文哲表示，他與黃立遠是內部談話，私底下可能講得更難聽，「不是在公開場合跟大家講，是私底下走路講的話」，並指媒體錄影是「光明正大偷錄」；不過，柯文哲粉絲成立的社群網站臉書（Facebook）粉絲團當時也有直播，當柯文哲被告知時，反問「有嗎？」

有台灣大學醫學院臨床醫學研究所博士學位的柯文哲說，杜鵑花不只是台大的校花，也是台北市花，議員卻認為他出身台大才要種植，「邏輯我聽了就很奇怪」。他計畫每年種植10萬株杜鵑花，加上不同月份花種，串連成台北花系列，「種杜鵑的範圍他們也有意見」。

他說，「遇到困難要逆境思考，負面行銷」，經這次事件，會有更多人知道台北有種杜鵑花。

媒體詢問是否因為許淑華是民主進步黨內新潮流系才反應大，柯文哲說：「你都知道，你還問。」（編輯：李明宗）1080218