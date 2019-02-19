社區發生死亡案件 凶宅認定有3要件

房仲業者表示，構成凶宅有時間、空間及型態等要件，若凶殺或自殺發生在專有部分才算凶宅。圖為示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者韋樞台北19日電）男子從高樓墜落7樓露台，社區住戶怕住家大樓成為凶宅拒絕人員從大樓進入抬出遺體。房仲業者表示，構成凶宅有時間、空間及型態等要件，若凶殺或自殺發生在專有部分才算凶宅。

北市18日發生男子從高樓墜落於7樓露台身亡，大樓住戶疑似怕住家大樓成為凶宅，拒絕人員從大樓進入將遺體抬出來，並要求用吊車將遺體吊掛下來。

住商機構引述內政部於民國97年7月對凶宅的解釋函，凶宅是指「賣方產權持有期間，於建築改良物的專有部分（包括主建物及附隨建物），曾發生凶殺或自殺而死亡（不包括自然死亡）的事實（即陳屍於專有部分），以及在專有部分有求死行為而致死（如從專有部分跳樓輕生，而死在其他樓層或中庭）。

解釋函指出，凶宅不包括在專有部分遭砍殺而陳屍他處的行為（即未陳屍於專有部分）。賣方的擔保責任範圍只限於擔保自己出售的房屋非凶宅，並不包括同棟大樓其他的房屋。

住商機構企研室經理徐佳馨表示，依內政部的見解，構成凶宅有3個要件，包括「時間：賣方產權持有期間內發生」、「空間：在專有部分發生」及「型態：凶殺或自殺，但排除意外死亡」。

徐佳馨舉例，有人從7樓跳樓輕生並落在1樓住戶的後院，因發生地為7樓和1樓的專有部分，因此7樓和1樓均為凶宅；若墜落於中庭，因中庭為社區共有部分，不算凶宅，但7樓仍是凶宅。

住商機構法務協理吳光華表示，法律上有提及為避免緊急危難情況，相關處理人員未經同意通過社區通道或住戶專有部分，行為不罰；但以處理墜樓遺體而言，是否為避免緊急危難還有待商榷，相關處理人員若要經過某住戶專有部分，需要事先徵詢住戶同意，但經過社區通道則不會產生凶宅問題。

徐佳馨指出，一般來說，出售凶宅的房價會較正常房價打5至8折，全視發生命案的程度而言；但房仲人員必須在買賣前充分告知買方，也有房仲會告知社區內曾發生命案，甚至得要在房屋屋況說明書中註明，否則有違法之虞。

徐佳馨建議購屋人，若不清楚中意的房屋是否為凶宅，除了可以要求房仲人員查明，也可以上網利用「某某路段+自殺（或他殺）」等關鍵字搜尋。（編輯：張良知）1080219