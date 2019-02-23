台南婦人當街遇刺 預謀犯案凶嫌遭逮

台南市南區大林國宅商圈22日驚傳凶殺案，一名68歲林姓婦人開車外出，下車後在人行道上突然遭到年約30多歲的女子（圖）刺殺4刀，緊急送醫。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年2月22日

（中央社記者張榮祥台南23日電）台南市大林國宅商圈昨晚發生林姓婦女遭不明女子刺殺，警方偵辦鎖定凶嫌，今天取得搜索票到執行拘提，台南市警局第六分局長許坤田證實逮捕行凶女子，犯案動機仍在偵訊中。

警方原認為林婦被刺殺是凶嫌隨機殺人，但調閱監視器發現，行凶女子先騎機車停在一座宮廟前的公園，再步行1公里至2公里到作案現場，行凶逃離後，再繞行3公里至4公里回停車處後騎機車離開，警方研判這是預謀犯案，至於犯案動機仍待檢警偵訊釐清。

這起凶殺案發生在昨晚6時多，從美國返台探親的68歲林婦到大林國宅商圈買晚餐，在人行道上遭一名年約30多歲女子持長約15公分刀子猛刺雙手、腹部共4刀，林婦身受重傷，腸子外露、右手手指遭砍斷只剩一層皮連著，送醫搶救後，意識清楚，生命跡象穩定。

行凶女子犯案時身著外套、牛仔褲，戴著口罩，左手提著袋子，案發後警方公布影像及相片，再追查機車車牌鎖定對象，連夜趕往女子住處外埋伏，今天上午取得檢方搜索票後進屋搜索拘提到案。（編輯：孫承武）1080223