杜悠悠之口 李進勇：已請民進黨註銷黨籍

獲提名出任中央選舉委員會主任委員的前雲林縣長李進勇27日聲明，已請民主進步黨註銷黨籍。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉子綱雲林縣27日電）獲提名出任中央選舉委員會主任委員的前雲林縣長李進勇今天聲明，已請民主進步黨註銷黨籍，表明堅守中立、行使獨立職權、信守承諾的決心與行動。

前中選會主委陳英鈐為去年九合一選舉綁公民投票許多選務亂象請辭獲准，遺缺由行政院長提名李進勇出任；依中選會組織法規定，中選會主委由行政院長提名經立法院同意後任命。

連日來藍營或部分媒體對李進勇的提名紛紛質疑，李進勇今天上午透過臉書發表聲明，2月上旬行政院長蘇貞昌約見，告知將提名他出任中央選舉委員會主委，當時蘇貞昌就很嚴正強調須堅守中立，依據法律獨立行使職權，他接受提名，當然就會信守承諾。

李進勇說，曾在法院擔任審判工作，也在中央部會和地方政府擔任過正副首長，機關同仁對他超越黨派、依法行政的立場，從來沒有懷疑過，近日部分媒體質疑其政黨背景是否適任中選會主委，感謝蘇院長在立法院答詢時，再一次表達對他的信任。

李進勇表示，為了展現決心，避免外界猜疑，決定採取比法律更高的標準，已請民進黨中央黨部從即日起註銷他的黨籍，感謝各界的關心與指教。

法律人出身的李進勇今年67歲，台灣大學法律研究所碩士，曾任法官、律師、立委、基隆市長、內政部次長、法務部次長、交通部次長、行政院公共工程委員會副主任委員及雲林縣長等職。（編輯：黃世雅）1080227