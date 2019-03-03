蔡總統：政府要消滅燃油車 絕對是假消息

（中央社記者顧荃台北3日電）政府去年底宣布2035年禁售燃油機車，引發機車業者憂慮。總統蔡英文今天表示，「有人說政府要消滅燃油車，這絕對是假消息」，防制空污很重要，但沒有要限制燃油機車的新牌照。

蔡總統晚間出席台北市機車同業公會春節聯誼餐會，致詞時表示，這段期間機車議題很熱門，尤其空污法修正與電動車趨勢，讓機車加裝ABS（防鎖死煞車系統）或CBS（前後連動煞車系統）的問題，引起很多討論，機車業者都有點擔心。

蔡總統表示，政策過程中或許有一些溝通上的問題，但是政府釋善意的，她再次澄清，防制空污很重要，但沒有要加嚴老舊機車的排放標準，也沒有要限制燃油機車的新牌照，「有人說政府要消滅燃油車，這絕對是假消息」。

蔡總統說，減少空污是大方向沒錯，政府會積極輔導車主淘汰高污染的二行程機車，經過多年努力，二行程機車已經很少。未來會針對里程少，在鄉下代步的二行程機車進行輔導，不會強迫要求淘汰。

蔡總統指出，電動車的確是未來的趨勢，政府輔導電動車的同時，也會協助車行轉型，安排相關技術輔導跟車廠合作，一起繼續賣車、合作業務。

她說，加裝ABS與CBS雖然有助於標準提升，但是民眾可能沒有能力負擔這些成本，政府要有一定的協助，所以她也跟行政院反映，本來規定要全面加裝的時程予以暫緩，今年開始新裝的ABS政府會補助新台幣4000元，CBS補助1000元，鼓勵這些安全設備以後可以變成全配。

另外，蔡總統也表示，很多人反映政府機關行政作業很複雜，也請行政院推簡政便民，檢討公務監理需要的文件，讓大家自辦或代辦都方便。

她說，相信還有很多機車界要跟政府一起努力的事情，如果哪天方便，說不定她會到機車行跟大家一起泡茶；如果有必要的話，她也會請業者到總統府來一起討論政策。（編輯：蘇志宗）1080303