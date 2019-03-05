蘇貞昌籲勿被中國政治框架框住 韓國瑜：謹守分際

高雄市長韓國瑜5日在市政會議後受訪表示，高雄市政府到大陸南方城市拜訪會謹守分際，完全為農漁產品找通路，也希望吸引更多觀光客。中央社記者王淑芬攝 108年3月5日

（中央社記者王淑芬高雄5日電）行政院長蘇貞昌今天提醒高雄市長韓國瑜登陸要小心謹慎，勿被中國的種種政治框架框住。韓國瑜回應會謹守分際，完全為農漁產品找通路，他說「當團長不會帶掃帚去中國南方」。

蘇貞昌上午接受媒體採訪有關韓國瑜將赴大陸訪問，他表達樂觀看待地方首長為促進地方發展的平等互惠交流，也提醒在中央職權部分要小心謹慎，大陸還是不放棄武力犯台的極權政府，希望韓國瑜不要被種種政治框架給框住。

韓國瑜於市政會議後受訪表示，高雄市到大陸南方拜訪會謹守分際，完全為農漁產品找通路，也希望吸引更多觀光客，他還意有所指的表示：「我當團長絕不會帶掃帚去中國大陸南方。」

港澳、深圳及廈門行，韓國瑜說會帶觀光局、經發局等單位人員同行，市府也會聯繫深圳、廈門和港澳台商會長等。

韓國瑜預計從香港、澳門、深圳到廈門，22日啟程出訪到28日。

有關昨天韓國瑜受訪被問到參選總統一事，他回應：「現在沒有想到那個，不要吃碗內看著碗外，把分內工作做好。」

媒體關切韓國瑜的說法，他重申接任市長後，不斷的在衝經濟，有關澳門每年送一萬人到泰國醫療檢查，市府希望能將這一萬人轉到高雄來醫療檢查並順道觀光，預計3月8日啟動醫療觀光。他說每天都在拚經濟，這叫「吃碗內眼睛不要看碗外」。

陸委會主委陳明通對韓國瑜出訪表示，高市府充分展現中央與地方戰略協同，經充分溝通，陸委會非常放心。韓國瑜重申，請中央放心，不必擔心，市府會謹守分際和法令規範，定位百分百的經濟，只拜訪南方城市，且有信心在商業上會有所突破。（編輯：陳俊碩）1080305