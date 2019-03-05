經濟紅利是否執行 蘇揆：目前還沒有結論

（中央社記者范正祥台北5日電）中國國民黨立法委員曾銘宗今天在立法院質詢經濟紅利政策是否執行。對此，行政院長蘇貞昌答覆，「目前還沒有結論」。

立法院院會今天進行施政總質詢。曾銘宗質詢提及，前行政院長賴清德在卸任之前曾說政府要發放新台幣500億元的經濟紅利，後來說要發放386億元的歲計賸餘經濟紅利。他質詢蘇貞昌，這個政策還要執行嗎？

蘇貞昌答覆，有關政策作業，到底是怎樣的經濟紅利？多少錢？應該怎麼做才最妥適？他一向都很慎重，這件事要相關部會好好斟酌，該怎麼做才最好，目前還沒有結論。

曾銘宗續問，初步的方向會編特別預算送立法院？還是會納入總預算一併研議？

蘇貞昌答覆，目前為止並沒有向他報告相關準備怎麼做，但有關的一定都會依照程序法令。

曾銘宗質詢時說，財政狀況並不好，也沒有所謂財政剩餘，到現在整個累積的債務超過5兆3000億元，即使稅收有超收，但是每年特別預算等等，債務還在增加，「拜託行政院長蘇貞昌審慎評估，沒有所謂財政剩餘和經濟剩餘」。（編輯：林沂鋒）1080305