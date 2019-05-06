美中貿易戰增溫 台股失守月線大跌近200點

（中央社記者韋樞台北6日電）美中貿易戰再生波，美國總統川普推文宣布10日起調高中國進口品關稅至25%。亞股驚嚇一片慘綠，台股重挫199點，跌破月線。法人表示，持股多且無避險者可考慮調節持股比重。

台股終場下跌199.18點，收在10897.12點，成交值新台幣1378.63億元。

外界以為美中貿易談判進入尾聲之際，川普今天推文，由於中國試圖重新協商，談判牛步，宣布10日起，對2000億美元中國商品的懲罰性關稅將調高至25%。

消息傳來，亞股紛紛倒地，陸股的上證A股和深圳A股跌幅均逾5%，為亞股跌幅最重；台股也開低走低，盤中跌幅最重達226點，最低10870點，失守月線10940點。

各大類股均下跌，電子股中的半導體與其餘電子族群分別重挫2.3%、3%以上；傳產跌逾1.3%，塑膠、玻璃、鋼鐵、橡膠、觀光等族群跌幅相對較輕，約1%。

蘋概三雄中台積電與鴻海賣壓較重，跌幅分別有2.26%和3.74%。台積電收在259元；鴻海收在84.9元。股王大立光受惠4月營收逾50億元，股價反而逆勢走揚，推升股價到4745元，漲幅1.5%。

股市資深分析師林成蔭表示，川普突然在中國副總理劉鶴赴美之前拋出調高課重稅的震撼彈，施壓中國迫使接受美國的條件，但接下來中國如何接招，相關情勢發展將影響市場走向。

林成蔭指出，可觀察外資今天是否大幅賣超，若大幅賣超代表後勢謹慎，同時台股一路上漲到11100點附近的上升軌道若因此而改變，台股順勢拉回整理期不會太短。手中持股多且無避險的投資人，可能要考慮調節持股，若是檢視手中持股僅小跌甚至上漲，代表基本面無虞，也不是外資或大戶調節重點，但後續仍須謹慎觀察貿易戰發展。（編輯：楊凱翔）1080506

開低走低 台股大跌199點

（中央社台北6日電）台北股市今天開低走低，收盤跌199.18點，為10897.12點，跌幅1.8%，成交金額新台幣1378.63億元。

加權指數開盤為11005.36點，盤中最高11005.36點，最低10870.40點；不含金融股指數9192.69點，跌175.91點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.37%、食品股跌0.86%、塑化股跌0.92%、紡織股跌1.37%、機電股跌2.26%、造紙股跌1.93%、營建股跌0.94%、金融股跌1.28%。

委買張數1088萬375張，委賣張數780萬4977張，成交張數511萬7456張。

收盤時上漲91家，下跌793家，持平56家。

成交量前5名個股為元大滬深300正2、富邦VIX、富邦上証正2、聯電、元大台灣50反1。

漲幅前5名個股為富邦VIX估、三洋電、誠研、泰聚亨-DR、富邦VIX。

跌幅前5名個股為元大滬深300正2、國泰中國A50正2、富邦上証正2、國泰中國A50正2估、元大滬深300正2估。1080506