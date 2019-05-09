油價終結連8漲 下週汽柴油估調降0.2元

美中貿易戰局勢轉變，國際油價應聲下跌，依中油浮動油價調整機制估算，13日起各式汽、柴油價將各調降0.2元。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北9日電）美中貿易戰局勢轉變，國際油價應聲下跌，依中油浮動油價調整機制估算，13日起各式汽、柴油價將各調降0.2元，終結連續8週調漲。

若依預估調整，下週參考零售價分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升26.6元。實際價格依中油12日中午公布為準。

國內油價自2月22日以來受亞鄰競爭國最低價調漲限制，本週因上限天花板變動，中油將部分未反應價格予以反應，連續第8週調漲油價，下週預估不受此因素影響，依調價指標7D3B計算，每公升約可調降0.2元。

美國將懲罰性關稅從10%提高至25%向中國施壓，希望盡速完成貿易談判，國際油價受影響下跌，根據中油官網，累計至8日7D3B週均價為為69.99美元，較上週71.21下跌1.22美元；新台幣兌美元匯率30.919元，較上週30.904元貶值0.015元。

若調降0.2元，95無鉛汽油每公升售價30.1元，達油價平穩機制門檻，不過，依每公升30元至32.4元，由中油吸收25%漲幅規則計算，四捨五入後未足1角，調降幅度預估維持每公升0.2元。

根據經濟部公布的油價平穩機制，當95汽油價格漲破30元大關時，中油將啟動平穩機制，每公升30元至32.4元，由中油吸收25%漲幅；95汽油每公升介於32.5至34.9元時，中油吸收50%漲幅。（編輯：林淑媛）1080509