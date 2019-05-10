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質詢韓國瑜後臉書遭洗版暫關 康裕成盼大家冷靜

最新更新：2019/05/10 12:04
民進黨高雄市議員康裕成（左）、高閔琳（右）9日在市議會總質詢砲火猛烈，並指市長韓國瑜對市政「一問三不知」。中央社記者王淑芬攝 108年5月9日
民進黨高雄市議員康裕成（左）、高閔琳（右）9日在市議會總質詢砲火猛烈，並指市長韓國瑜對市政「一問三不知」。中央社記者王淑芬攝 108年5月9日

（中央社記者程啟峰高雄10日電）民主進步黨籍高雄市議員康裕成昨天質詢高雄市長韓國瑜後，康裕成的社群網站臉書（Facebook）隨後遭洗版謾罵，康裕成今天突然暫時關閉臉書後表示，希望大家冷靜。

韓國瑜昨天在高雄市議會被康裕成質詢橋頭科學園區議題時，一度稱「我為什要像小學生一樣站在那裡」，這也讓康裕成質疑韓國瑜一問三不知。

康裕成昨天質詢後，臉書被自稱韓粉的網友灌爆謾罵，一早發現留言暴增到5300多則。這些留言批評康裕成「只會羞辱市長作秀」、「負債3000多億時你有好好質詢（前高雄市長）陳菊嗎？」、「尖酸刻薄，數落市長這樣做好嗎？」，也有力挺康裕成「真為你們這些韓粉感到可悲，這種草包你們也挺得下去？」

康裕成表示，臉書不是提供用於辱罵比賽，她不想「被灌爆」裝可憐；暫時關閉臉書是希望大家冷靜，「高雄現在還不夠亂嗎？請大家冷靜」。

另外，韓國瑜上午在議會受訪表示，市長不是小學生，議場也不是法庭，有些議員「一下叫我們站、一下叫我們坐」，把議會當法庭不是健康方式。

他說，「只要民進黨講我韓國瑜」，沒一句好話，被黑2年半已經習慣。（編輯：李明宗）1080510

高雄市長韓國瑜（前）9日結束市政總質詢後受訪表示，市府尊重議員質詢，但不希望質詢用斷頭式或引用斷頭去尾剪接過的片段做質詢，一心急著要給市長及團隊漏氣，想要好好答覆，議員又一哄而散都不聽答覆，好像達到設計的目的，這樣不是良好的質詢。中央社記者王淑芬攝　108年5月9日
高雄市長韓國瑜（前）9日結束市政總質詢後受訪表示，市府尊重議員質詢，但不希望質詢用斷頭式或引用斷頭去尾剪接過的片段做質詢，一心急著要給市長及團隊漏氣，想要好好答覆，議員又一哄而散都不聽答覆，好像達到設計的目的，這樣不是良好的質詢。中央社記者王淑芬攝　108年5月9日
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