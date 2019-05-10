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新台幣區間盤整收30.958元 續探半年新低位

最新更新：2019/05/10 19:21
新台幣兌美元10日開盤價為30.96元，最高30.935元、最低30.96元。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元10日開盤價為30.96元，最高30.935元、最低30.96元。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北10日電）美國對2000億美元中國商品加徵關稅生效，但雙方是否會走向和解，還是戰況更激烈，情勢還不明朗，新台幣兌美元續呈區間盤整，收盤收30.958元，微貶0.2分，台北及元太外匯市場總成交金額13.075億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為30.96元，最高30.935元、最低30.96元。

外匯交易員表示，美國確定要課稅後，許多投資人將人民幣獲利了結，新台幣早盤回升，隨後外資的美元買盤進場，又把新台幣拉回來。

今天新台幣兌美元收在30.958元，創下半年多以來的新低價位，上一次的低點為去年10月31日的30.968元。

外匯交易員對此表示，雖然新台幣創了半年多的新低，貶幅與成交量都不是太大，主因是現在很難看出美中貿易戰的局勢發展，只能靜觀其變，走一步算一步。

至於新台幣短線走勢，外匯交易員認為，美中貿易戰依舊是關鍵，不過即便新台幣走貶，也不會貶到哪裡去，「現在談31關卡還太早」，因為出口商伺機而動，該賣還是會賣，將帶給新台幣支撐力道，預估新台幣將續呈區間盤整。（編輯：林沂鋒）1080510

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