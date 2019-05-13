美中貿易戰升溫 蘋概股嚇趴

美國總統川普宣告下一波將對3250億美元中國商品加徵關稅，形同貿易戰全面開戰，波及蘋果手機、筆電等產品，蘋概股13日飽受驚嚇，幾乎全面倒地。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北13日電）美國總統川普宣告下一波將對3250億美元中國商品加徵關稅，形同貿易戰全面開戰，波及蘋果手機、筆電等產品，將衝擊台灣電子產業，蘋概股今天飽受驚嚇，幾乎全面倒地。

在消息面衝擊下，蘋概股成為今天盤面重災區，大立光、可成、台積電、鴻海、玉晶光、臻鼎-KY、台郡、美律、GIS-KY、康控-KY、穩懋、廣達、和碩普遍弱勢下跌。

可成跌幅一度逾7%，手機鏡頭廠商股王大立光跌幅超過4%，台積電及鴻海跌幅也超過1%，衝擊台股盤面信心。

美股大盤上周五上演逆轉秀，尾盤快速拉升收紅，但蘋果股價表現相對弱勢，收跌1.4%，以197.18美元作收，一周下跌6.9%，為今年來單周最糟表現，市值蒸發約670億美元，反映市場擔心美國對中國產品加徵關稅將重創iPhone銷售。

貿易戰再升溫，繼美國對中國2000億美元商品關稅上調至25%後，美國總統川普下令對其他3250億美元中國商品加徵關稅展開準備，市場擔憂若關稅大刀再砍下去，貿易戰無疑「全面開戰」，全球經濟將受到不利影響。

業者也擔心，3250億美元商品涵蓋蘋果手機、筆電等產品，對台灣電子零組件、組裝代工等廠商衝擊較大。由於手機、筆電屬於消費性電子產品，供應鏈的毛利率不高，廠商對額外的關稅恐難以負荷，而由於規模龐大，整體產業鏈要轉移並不容易。

法人表示，若川普再加碼對更多陸貨課徵關稅，蘋果可能難逃一劫，將面臨自行吸收關稅成本或轉嫁給消費者的兩難。（編輯：楊玫寧）1080513

美中貿易戰升溫 電機機電族群觸波段低點

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）美中貿易戰再升溫，電機機械和工具機大廠今天股價走弱，其中從5月到今天盤中低點，上銀跌幅已超過15%，而直得5月以來跌幅達19%，東台、亞德客-KY也來到波段低點。

美國不僅對2000億美元中國商品加徵的懲罰性關稅、從10日起由原先的10%增加到25%，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）宣布，在美國總統川普指示下，對剩餘3000億美元中國商品加徵關稅展開規劃。

工具機、傳動元件和電機大廠今天盤中股價弱勢，上銀最低來到247.5元，跌4.8%，從5月開始到今天盤中低點，上銀股價跌幅已超過15%。直得盤中最低來到91.3元，跌7.2%，5月以來跌幅達19%。

東台今天開低走弱，盤中最低來到18.2元，一度跌7.8%，是4月以來波段低點。永冠-KY盤中最低來到59元，跌7.8%，是1月下旬以來波段低點。亞德客-KY盤中最低來到359元，跌4.5%，是2個月來低點。

展望景氣動向，上銀日前表示，不管最後中國大陸和美國談判會進行到哪種階段， 景氣不會更差，應該在第2季就會落底。不過從機械產業來看，工具機產業可能要到第3季落底。

台灣機械工業同業公會日前表示，美中貿易戰升溫對台灣機械業者是「短空長多」，部分生產業者對機械廠商短期訂單可能因而再觀望延後，若美國對中國關稅再增加到25%，可能影響部分訂單。

不過，長期來看，去年下半年開始，部分生產業者開始布局中國以外的第二生產基地，逐步轉向越南、印度、墨西哥和巴西等地設廠，因此添購新機械設備的商機開始浮現，預期相關商機預期可延續5年到10年，長期對機械廠商來說有正面挹注。（編輯：郭萍英）1080513