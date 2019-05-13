洪一中婉拒接世界12強總教練 吳志揚：持續溝通[影]

中職13日召開領隊會議，討論年底世界12強棒球賽選訓委員、總教練人選，會長吳志揚透露，中職3隊共同推舉洪一中任總教練，但本人和球團婉拒。圖為洪一中11日比賽畫面。中央社記者張新偉攝 108年5月13日

（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職今天召開領隊會議，討論年底世界12強棒球賽選訓委員、總教練人選，會長吳志揚說，中職3隊推舉洪一中任總教練，但洪一中婉拒，「我們會持續溝通，洪總仍然是第一優先」。

中職今天召開常務理事會暨領隊會議，常務理事會通過味全龍隊加盟審核，領隊會議上則討論年底世界12強棒球賽選訓委員組成和總教練人選。

吳志揚表示，選訓委員組成確定為8人，分別為中職4隊首席教練中信兄弟丘昌榮、Lamigo桃猿隊郭建霖、富邦悍將劉榮華、統一獅隊許聖杰擔任，中華職棒另有1名代表，中華棒球協會代表3人。

他說，兄弟、獅隊、悍將共同推舉桃猿隊總教練洪一中擔任中華隊總教練，但洪一中本人向球團婉拒。吳志揚提到，就經驗、現階段的戰績，洪一中是最適合的人選，「我們還有一點時間，會持續和他們溝通，洪一中是我們的第一優先」。

吳志揚解釋，洪一中婉拒的理由，可能是從過去的經驗中，認為自己與中華隊的調性不合。吳志揚提到，總教練人選除了中職現任本土總教練3人（洪一中、陳連宏、黃甘霖）外，過去有過中職總教練資歷的人都是考量，但還是希望洪一中可以點頭，將會持續溝通。（編輯：張雅淨）1080513

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