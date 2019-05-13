美中貿易戰升溫 台股盤中一度失守季線

（中央社記者張建中台北13日電）美中貿易戰情升溫，美國計劃全面對中國進口商品加徵關稅，衝擊韓國與中國股市走跌，台股也受到影響，指數開低走低，一度重挫逾百點，失守10607點季線關卡。

至11時2分，大盤指數來到10622.02點，跌90.97點，成交量約新台幣622億元。

美中貿易協商未能達成協議，雖然雙方承諾繼續貿易談判，只是美國10日起對2000億美元中國商品加徵的懲罰性關稅由原先的10%增加到25%，美國總統川普還指示對剩餘3000億美元中國商品加徵關稅展開規劃。

隨著美中貿易戰情升溫，韓國與中國股市一度同步重挫逾1%，法人憂心，關稅措施不排除可能影響蘋果(Apple)減少逾2成，連帶衝擊蘋果3大供應商大立光、台積電與鴻海股價大跌。

大立光盤中股價一度達新台幣4230元，跌225元，跌幅超過5%；台積電一度達252.5元，跌幅約1.36%；鴻海一度達81.4元，跌幅約2.74%。

機殼廠可成4月營收43.18億元，稅前淨利7.08億元，表現不如預期，股價更一度達219.5元，跌幅達7.77%。整體電子類股指數重挫逾1%，為盤面弱勢指標。

傳統產業股也普遍走跌，玻璃類股指數大跌逾2%，表現最弱。台灣高鐵前4月獲利持續成長，稅前淨利達29.07億元，年增5.32%，股價一度達39.5元，漲幅逼近8%，帶動運輸類股指數大漲逾1%，表現最強。（編輯：郭萍英）1080513

美中貿易戰影響 新台幣早盤觸及31元大關

（中央社記者潘姿羽台北13日電）美中貿易摩擦升溫，台灣股匯市受波及，蘋概股幾乎全倒地，新台幣兌美元在11時觸及31元大關；外匯交易員認為，市場觀望氣氛濃厚，不過新台幣應該維持緩貶格局。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.990元開盤，貶3.2分；11時來到31元，貶了4.2分。

雖然新台幣兌美元早盤觸及31元大關，外匯交易員表示，新台幣走貶是因為美國計畫全面對中國進口商品加徵關稅後，美中貿易戰況升溫，台股率先反映下跌，新台幣因此受到影響，但市場氛圍比較傾向觀望，沒有到恐慌的地步。

外匯交易員表示，今天市場交易沒有爆量，外資買美元、出口商拋匯，兩邊力道差不多，因此情況比較膠著，目前看來，不至出現急貶的狀況。

外匯交易員解釋，美中貿易談判結局還不明朗，現在說新台幣可能會重貶還太早，比較可能的情況是市場持續觀望，看談判進度，預估未來應該呈現「緩貶」的走勢。（編輯：鄭雪文）1080513