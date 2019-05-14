台股指數回神 盤中收復10500點大關

台股14日早盤挫近200點，隨後在亞股跌幅收斂，韓股翻紅，陸股也一度來到平盤之上，台股一路回防。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北14日電）美中貿易戰再升溫，衝擊美股道瓊指數狂瀉逾600點，台股今天早盤重挫近200點，但川普談話似有轉圜餘地，亞股跌幅收斂，韓股翻紅，台股一路回防，盤中僅小幅下跌，收復10500點整數關卡。

兩國貿易緊張加劇之際，中國國務院13日宣布，6月1日起調高對600億美元美國貨品加徵的關稅稅率，最高達25%。美股重挫，道瓊工業指數狂瀉617.38點或2.38%，以25324.99點作收，收在3個多月來最低點。科技股那斯達克指數跌269.92點或3.41%，收7647.02點，也出現2019年最慘淡的一天。

美國貿易代表署（USTR）今天對外公布對中國剩餘3000億美元商品加徵關稅詳情。然而川普今天也說，尚未決定是否真要全面對中國貨加徵關稅。

台股今天早盤挫近200點，跌破年線10449點，也失守10400點整數關卡，低點下探10363點，不過，隨後在亞股跌幅收斂，韓股翻紅，陸股也一度來到平盤之上，台股一路回防。

至10時50分左右，台股加權指數來到10513.74點，下跌44.55點，成交值來到新台幣830.60億元。蘋概股今天早盤重挫，權值股中台積電早盤下跌1.6%，至246.5元，隨後收斂至平盤250.5元，大立光盤中由黑翻紅，上漲0.71%至4280元，鴻海股價盤中仍下跌逾1%，但回到80元之上。

資深股市分析師林成蔭指出，中國祭出報復性關稅，導致美股重挫，台股今天在早盤反映，美中貿易戰看似升溫，但各方仍保留轉圜餘地，後續要看進一步的談判進程，以及G20川習會上釋出的談判協議，台股近期已陸續走跌，跌幅應會相對收斂。

日盛投顧認為，台股週一失守季線，惟成交量萎縮並未出現恐慌性賣壓，後勢若下跌成交量須量縮至千億之下，或者反彈放大至五日均量之上，才有利指數出現價穩量縮止跌。（編輯：楊凱翔）1080514