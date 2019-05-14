女童自玩噴槍喪命 檢依過失致死罪起訴生父

3歲鄧姓女童今年1月遭噴槍灌氣造成「氣體栓塞」不治命案14日偵結，檢方認定女童自玩噴槍喪命，但生父僅口頭制止，因疏失未阻止有過失。圖為現場監視畫面。（橋頭地檢署提供）中央社

（中央社記者陳朝福高雄14日電）3歲鄧姓女童遭噴槍灌氣造成「氣體栓塞」不治命案，橋頭地檢署今天偵結，認定女童自玩噴槍喪命，但生父鄺姓男子僅口頭制止，因疏失未阻止有過失，檢方依過失致死罪嫌起訴。

橋頭地檢署起訴書指出，被告鄺男在加油站自助整理區，手持噴槍整理車內灰塵時，竟疏忽未注意而將噴槍置於鄧童可觸摸之處，並於見到坐在副駕駛座的鄧童第一次手持噴槍把玩並朝自己身體及頭部噴氣之際，僅口頭制止並要求鄧童將噴槍放在鄧童腳邊，未將噴槍取走置放於鄧童無法觸摸之處。

起訴書表示，鄺男仍持續清理車內，任由鄧童再度以雙手將噴槍放入口中並噴氣，鄧童還笑咪咪對鄺男說「噴涼涼」等語，期間鄺男未再阻止及留意鄧童狀況，並隨時為必要處置，隨後鄺男發現鄧童眼神呆滯且身體抖動抽搐後送醫。

起訴書表示，鄺男自應有責任照護留意鄧童狀況並隨時為必要處置；依案發當時卻疏忽未注意，任由鄧童任意把玩噴槍，以致噴槍高壓氣體瞬間灌入鄧童肺臟而破裂出血，頭頸胸及腹部氣腫、心臟內氣體栓塞等而死亡，鄺男不作為與鄧童死亡結果間有因果關係。

橋頭地檢署偵結，依涉犯刑法第276條第1項之過失致人於死罪嫌起訴鄺男。

今年1月20日發生的這起3歲鄧姓女童（從母姓）命喪噴槍案，50歲鄺男開車載女兒到左營區一處加油站自助洗車區洗車，隨後發現車內女兒有異狀，駕車載女兒到高雄榮民總醫院急救無效死亡。

女童到院時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，顏面及頸部也有嚴重腫脹，有氣胸、氣腫、皮下氣腫等。檢方會同法醫1月24日解剖複驗，確認女童是死於高壓強力氣體灌入造成「氣體栓塞」。檢方訊後依過失致死罪嫌諭令新台幣6萬元交保。（編輯：陳俊碩）1080514