賴清德：韓國瑜不會贏我 總統高雄上班是假議題

前行政院長賴清德（前）14日在台北表示，希望民進黨初選期程能夠儘速決定，「不要打一場漫漫、沒有期限的初選」，這個對民進黨不好、對民進黨在總統大選也不利，希望黨內同志共同解決這問題。中央社記者張皓安攝 108年5月14日

（中央社記者葉素萍台北14日電）高雄市長韓國瑜表示當選總統要在高雄上班，引發熱議。投入民進黨初選的前行政院長賴清德今天說，這是個假議題，不會發生，「因為明年的總統大選，韓國瑜不可能贏得了我」。

另外，賴清德也喊話指出，初選期程各項安排都尊重黨中央，但最重要的，大家還是要注意到社會基層的焦慮，希望民進黨初選期程能夠儘速決定，「不要打一場漫漫、沒有期限的初選」，這個對民進黨不好、對民進黨在總統大選也不利，希望黨內同志共同解決這問題。

賴清德挑戰總統蔡英文的連任之路，他今天赴台北大同區的慈聖宮與藝人沈玉琳錄影美食節目，並接受訪問。

民進黨中央明天邀請蔡賴陣營出席會議，討論政見發表會與民調相關事宜。在此之前，是否可能再度蔡賴會，賴清德說，還是要尊重黨中央安排，黨中央如果有安排就來進行，「到目前沒有接受到訊息」。

蔡賴對於初選民調是否納手機，仍有歧異。蔡總統認為，手機民調並沒有那麼多要克服的困難。

賴清德則說，民進黨初選基層最關心的是時間要趕快定下來，本來初選4月17日就要結束了，後來延到5月底，5月底是不是真的能確定，目前都不得而知，基層很焦慮，黨中央、中執委、中常委等黨內同志如果能注意到基層對民進黨初選期程的關心，這才是最重要。

至於民調到底是用家戶電話或用手機民調，賴清德說，這部分他已經有公開說明，明天他會請代表出席黨中央會議，在會中表達意見。

媒體詢問，賴清德民調只略輸韓國瑜。賴清德說，感謝社會支持，他會繼續努力，也請社會繼續給予支持，如果能得到民進黨代表權，他也有信心能夠打贏明年總統選戰，同時維護民進黨的席次。

媒體追問，傳出民進黨立委余天昨天邀請賴清德到總統官邸，但賴清德拒絕。

賴清德解釋，這訊息有點落差，他昨天傍晚接到余天電話，不是邀請他去總統府，而是提到有沒有機會見面，他回說這一、兩天都很忙，如果要見面，能不能初選完再見面。

另外，對於韓國瑜表示當選總統要在高雄上班，賴清德回說「這是個假議題啦！不會發生，因為明年的總統大選，韓國瑜不可能贏得了我」。

媒體詢問韓國瑜看到賴清德在選戰中被攻擊，替賴清德抱屈。賴清德則說，韓國瑜沒有看到他的堅強，他碰到的每個困難當成淬鍊，越是困難，他力量會更強大，未來會承擔更大責任。（編輯：楊凱翔）1080514