總統在高雄上班 蘇貞昌批韓國瑜外行

（中央社記者沈如峰、吳睿騏14日電）高雄市長韓國瑜表示，若當選總統要在高雄上班，引發政壇討論。行政院長蘇貞昌今天在宜蘭說，總統不是說在哪裡就可辦公，還要帶領行政團隊，韓國瑜的想法真的是外行。

高雄市長韓國瑜近來在市議會「跳針」式答詢惹議，昨天他面對民進黨市議員林智鴻的快問快答質詢時，以8次「跳針」式「高雄發大財」的回答，表達對質詢內容的不滿。韓國瑜昨天受訪對總統大選表示「黨徵召就參選」，還說「選上就在高雄紮營上班」。

蘇貞昌上午在宜蘭視察地方建設，接受媒體提問韓國瑜近來相關言論時說，首長到議會都是根據憲法、根據法律的規定，這也是尊重民主，所以一定要很恭謹的回答相關民意代表的質詢，也應該據實報告，最好不要鬧情緒。

蘇貞昌也認為，總統不是說在哪裡就可辦公，總統或行政院長之所以有力量，不是因為個人有多偉大，而是因為帶領厲害的團隊，就像他帶領著行政院團隊，總統蔡英文也有整個厲害的團隊，這樣才能保護國安，才能國防、外交方方面面，領導國家，韓國瑜的想法真的是外行。

桃園市長鄭文燦今天表示，總統府的所在地就是台北，是中華民國的首都，不因為總統是在哪裡產生，就改變辦公的地點，身負國家安全責任的總統，還是要在台北上班為宜。

鄭文燦表示，總統府可以設置高雄辦公室，強化高雄的聯繫，不過上班地點還是需要在台北的政經中心比較適當，包括像臨時的圓山指揮所、衡山指揮所也都在台北。（編輯：方沛清）1080514