賴清德嘆初選拖延 蔡總統：要耐心走完民主程序

（中央社記者葉素萍、顧荃台北19日電）投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德指目前面臨初選困境，就是箭已射出去，但靶卻被移走；總統蔡英文今天說，目前按中常會、中執會決議進行內部協調，是民進黨的民主程序，「我們都應該要耐心地走完黨的民主程序」。

蔡總統今天南下高雄，陸續參拜南海紫竹寺、內門紫竹寺、旗山天后宮。

對於民進黨總統初選競爭對手賴清德提到，目前面臨初選困境，就是箭已射出去，但靶卻被移走。蔡總統說，她不清楚賴清德講這些話的背景是什麼，不過現在正進行的程序，也就是按照中常會、中執會決議進行的內部協調，這是民進黨的民主程序，「也是賴院長一再強調的民主程序」。

她說，正在民主程序當中，至於後續整個初選怎樣走，會遵照黨的民主機制，例如，相關決策單位所做的決策來走；不要忘了，整個民進黨程序是為了集結最大戰力跟未來大選團結一致，要發揮最大戰力的一個總合或是一個安排，所以在這過程當中，「我們都應該要耐心地走完黨的民主程序」。

蔡總統並提到，雙方陣營協商的結論都經過黨的確認過，她也希望，如果協商有結論，黨中央就應該對外說明，不要讓當事人有誤解或民眾被誤導。

至於她是否會再與賴清德「蔡賴會」，蔡總統說，這個事情就依5人協調小組的意見處理。

另民進黨17日進行第二次總統初選事務性協調，賴清德拋出須在5月底前完成初選才有民調納入手機的討論空間，蔡英文陣營則說，非常訝異賴清德反悔協調結果。

身為5人協調小組成員的行政院長蘇貞昌上午參觀「ZA SHARE Youth雜學青－多元學習博覽會」受訪時表示，兩人都非常優秀，都有心為台灣做事，現在還在協調階段，希望大家都能夠遵守民主機制協調，大家一起盡心盡力，希望有好的結果，最後能贏得人民支持、贏得大選最重要。

蘇貞昌說，協調一定有不同看法，就是希望協調出好結果。現在漸漸理出共識，至於要用甚麼民調方法，他尊重黨中央的決定。

媒體詢問，外界有聲音說民進黨初選反而不如國民黨。蘇貞昌回應，民進黨初選一直照著制度走，現在制度就是走到協調，接下來有政見會、有民調，這是民進黨長年提名機制。國民黨則是很熱鬧，國民黨的人反而批評國民黨變來變去。（編輯：林興盟）1080519