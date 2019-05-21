蔡陣營：賴質疑說謊並非事實 箭不該射向同志

（中央社記者溫貴香台北21日電）前行政院長賴清德今天表示，從未跟總統蔡英文談過要不要選總統，媒體這樣傳，一定有人說謊。蔡英文2020初選發言人阮昭雄對此感到意外，並說寧願相信賴清德非故意，相關陳述並非事實。

針對媒體報導，總統蔡英文曾於3月中到台南當面問賴清德會不會選總統，賴清德上午接受寶島新聲專訪表示，「當天（3/8）總統沒有問過我，要不要選總統，所以在外面這樣傳，不管是網路或私底下講，這個都是謊話，到底是總統說謊或他的幕僚說謊，這我不知道。但就是有人說謊。」

阮昭雄發表四點聲明指出，一、318以前，黨內外許多人士都曾經詢問賴清德是否投入初選，這在黨內早已不是秘密。至於賴清德有這樣的說法，「我們感到意外，也寧願相信他並非故意。」然而，相關陳述確實不是事實。

第二，身為黨的一份子，立委補選期間，總統公餘都勉力投入，包括協助台南地方的團結整合與候選人的輔選。補選的順利，更是來自於全黨上下的團結合作，而非一人之功。至於總統在這段期間，沒有所謂的總統競選行程，賴清德不會不知道。今天專訪的指控，讓人遺憾。

第三，民進黨是民主政黨，而決策初選進行的中執會、中常會就是黨的民主決策機制，在大選勝利的唯一目標下，中執委、中常委為黨決策最佳的方案，是黨內民主的展現。

阮昭雄表示，賴清德曾經擔任過執委、常委，應該很清楚所謂「不乾淨」的指控，對執委、常委不公平，更是對黨內民主機制的不尊重，更何況蔡總統已經不兼任黨主席。希望賴清德收回這樣的說法。

第四，2020總統的勝選，是全黨與支持者一致的目標，大家一起指向目標的「箭」，不應該射向同志。（編輯：郭萍英）1080521