賴清德：贏要乾淨的贏 願與蔡總統見面

前行政院長賴清德21日表示，希望初選就照原來的制度；他也喊話為了黨的和諧與團結，願意與總統蔡英文見面。中央社記者王飛華攝 108年5月21日

（中央社記者溫貴香台北21日電）前行政院長賴清德今天表示，任何一個人要贏，一定要乾淨的贏。初選協調沒有新的共識，希望初選就照原來的制度；他也喊話為了黨的和諧與團結，願意與總統蔡英文見面。

賴清德上午接受寶島新聲主持人簡余晏、汪潔民訪問表示，在他登記前，黨的初選辦法包括時間、初選的形式都已經公告了，但很遺憾初選的期程至今已經被更改了兩次，上次中執會所做的決定，因為黨中央之前通過的期程是5月底以前完成，不過是總統先、立委後，但把這兩者的時序對調，現在立委已經完畢了，總統理該5月底以前完成。

賴清德說，初選辦法也公布過，「登記前你知道初選的辦法是什麼，現在初選到一半，你有不同的要求」，基於黨的和諧與未來的團結，只要合理他都願意討論。不過兩次的協調會當中，「兩次協調沒有結果，就回歸黨的辦法，就是包括期程是5月底，初選的民調，有共識就是對比、沒有共識就是用互比，家戶民調（電話）」。

賴清德說，有人提醒因為目前總統掌握中執會、中常會，可能會去修改初選的辦法，他認為「切切以為不可」，因為民進黨這場初選務必要守住民主精神，而且公平的舉辦。

賴清德進一步說，「任何一個人要贏，一定要乾淨的贏。如果沒有辦法達到這目標，恐怕是沒有辦法團結整個黨內，也沒有辦法凝聚現在社會已經分散的力量」。

他希望，明天中執會，社會是期待民進黨要有個民主制度、要有公平的初選程序，誰贏誰輸，大家都會去支持公平初選勝利的人，「但是你如果把民進黨所引以為傲的民主的精神還有公平的制度破壞，在這種狀況下，任何人即使最後出線的話，恐怕也難杜社會悠悠之口，也沒有辦法贏得社會大眾的支持」。

賴清德也說，他不認為昨天的談判是破裂，只是沒有一個新的共識。如果沒有新共識，就照原來的制度來走。

賴清德說，目前這一套辦法也是蔡英文總統當主席制訂的，「你現在不能說選舉選到一半，聯考考到一半，突然間要改變考試規則，這個不行啦。」他也說，「你認為你可以掌握中常會、中執會的多數，就可以任意改，然後跟社會講說這個也是民主，社會是不會接，只不過讓民進黨陷於不義而已」。

賴清德說，「比賽的中間，你要更改辦法，如果沒有取得雙方的共識，這個是不公平的」。賴清德也強調「並不是一方擁有改變規則的權力，另一方只能被迫接受，這個不是民主」。

記者問明天中執會若決定延長初選時間會不會退出總統初選，賴清德會後受訪說「我不會退出，為什麼我要退出，我一直遵守民進黨的制度，我一定會堅持下去，我不會退出」。

賴清德說，蔡賴兩陣營已召開過兩次協調會，當然希望有共識可以解決這次初選的問題，但是因為沒有新的共識，就一定要回到黨的規定，黨已經公告的初選辦法，如果蔡總統還有其他的意見，「我也願意直接與蔡英文總統見面，大家來討論，目的是希望黨能夠和諧，未來能夠團結」。（編輯：楊凱翔）1080521