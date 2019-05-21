國民黨明再提名7選區立委 林奕華洪孟楷在列

（中央社記者余祥台北21日電）國民黨明天中常會將再提名7選區立委，包括台北市第6選區林奕華、新北市第1選區洪孟楷、彰化縣第4選區蕭景田等。若加上前4梯次已提名31個選區，將完成38個立委選區提名。

國民黨中常會明天將通過的立委提名案為，台北市第6選區林奕華、新北市第1選區洪孟楷、新北市第8選區邱烽堯、彰化縣第4選區蕭景田、高雄市第2選區黃韻涵、高雄市第7選區李雅靜，另徵召桃園市第1選區陳根德。

此外，國民黨第5梯次立委初選的5個選區，日前已完成登記，台北市第1選區登記的有中常委曾文培、國民黨文傳會義務副主委黃子哲、國民黨台北市長候選人丁守中發言人詹為元、台北市議員陳重文、台北市議員汪志冰。台北市第1選區國民黨將與新黨依據初選結果合作提名。

高雄市第1選區則有前高雄市黨部發言人侯亞寧、前高雄市議員王齡嬌登記參選；高雄市第4選區有前里長曾玉祥、內埔工業區服務中心主任徐慶煌登記參選。

平地原住民選區則有現任立委鄭天財和廖國棟、台中市議員黃仁、桃園市議員楊進福、台東縣議員高美珠登記參選；山地原住民選區有現任立委孔文吉、屏東縣瑪家鄉長梁明輝、中華台灣少數民族文旅事業交流協會會長曹明生、台東縣議員章正輝登記參選。

按照時程規劃，上述5選區將在5月23日至6月14日期間執行民意調查、6月15日辦理黨員投開票暨公布民意調查結果、6月19日提報中常會核議。（編輯：鄭雪文）1080521