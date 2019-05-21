蔡總統盼賴清德合作 一加一大於二

總統蔡英文21日表示，曾告訴前行政院長賴清德，「2020年這一局，我們兩人最關鍵」，這想法未變，希望兩人能合作取得勝選。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳朝福高雄21日電）總統蔡英文今天指出，曾告訴前行政院長賴清德，「2020年這一局，我們兩人最關鍵」，這想法未變，希望兩人能合作取得勝選，以更強勁團隊執行對台灣所負的責任，一加一大於二。

中鋼運通公司委由台灣國際造船公司建造的原料專輪「中鋼自由輪」，今天在台船高雄廠舉行命名暨交船典禮，並邀請總統擔任命名人。總統會後接受媒體聯訪有關賴清德參選議題時，做以上表示。

總統表示，有關賴清德參選之事，事實上，很多人感到意外；也不能說，這些人的感覺是錯誤。她記得在3月16日補選前曾與賴清德在台南吃飯，當時曾告訴他，「清德，2020年這一局，我們兩人最關鍵，你如果將來要做什麼，兩人要先坐下來談一談。」

總統指出，當時賴清德的回答是等3月16日補選後再說。此時此刻兩人還是最重要的，對台灣的未來發展也很重要，這個想法未變，希望兩人能夠合作，在大選取得勝選，以更強勁團隊執行對台灣所負的責任，一加一大於二。

媒體提問，對於賴清德說任何一個人要贏，一定要乾淨地贏的看法。對此，總統表示，沒有所謂贏得乾淨問題，民主進步黨是一個廉潔政黨，決策單位在中常會與中執會，也是民進黨民主機制的最重要組成，民進黨初選本來就應以決策為指引。

總統指出，對於中常會與中執會在民主機制下所做的決策及決定，一定遵守。（編輯：戴光育）1080521